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День, когда все началось

Четверть века назад Верховным Советом РФ были приняты основы законодательства о нотариате
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Неделя - Пермский край №7596 (133)
Документ датирован 11 февраля 1993 года. Он определил дальнейшее развитие российского нотариата в качестве эффективного и прогрессивного правового института, призванного обеспечить стабильность гражданского документооборота.
На сегодняшний день Нотариальная палата Пермского края объединяет 146 нотариусов, членство в ней является для них обязательным в силу закона. Фото: ПНП На сегодняшний день Нотариальная палата Пермского края объединяет 146 нотариусов, членство в ней является для них обязательным в силу закона. Фото: ПНП
На сегодняшний день Нотариальная палата Пермского края объединяет 146 нотариусов, членство в ней является для них обязательным в силу закона. Фото: ПНП

- Наш правовой институт сегодня - пример ответственной и результативной работы. Это восьмитысячная корпорация квалифицированных юристов, которой государство доверяет решение наиболее значимых задач, связанных с защитой прав и законных интересов россиян, - отмечает глава Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик.

Основы законодательства РФ о нотариате установили принципы самоорганизации и самофинансирования нотариальной деятельности, заложили высочайшие профессиональные стандарты квалификации и ответственности нотариуса.

На сегодняшний день Нотариальная палата Пермского края объединяет 146 нотариусов, членство в ней является для них обязательным в силу закона.

В начале своего существования нотариальная палата, тогда еще объединяющая нотариусов Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, была создана первыми 33 частнопрактикующими нотариусами. Учредительное собрание состоялось 25 лет назад - 11 июня 1993 года. В повестку дня были включены вопросы утверждения устава палаты, избрания руководящих органов и установления размеров вступительных и членских взносов. Выработанную на собрании первую редакцию устава некоммерческой организации "Пермская областная нотариальная палата" Главное управление юстиции Пермской области утвердило 6 июля 1993 года.

Современный этап развития нотариата неразрывно связан с активным внедрением электронных технологий. Созданная ФНП единая информационная система позволяет говорить не только о нотариате как о современном передовом институте, но и предоставлять качественно новые услуги.

Нотариусы стали работать в удобном и оперативном режиме одного окна. Сегодня каждый нотариус сам получает необходимые сведения из государственных реестров, удостоверяет сделку и направляет ее в регистрирующий орган. Срок регистрации прав при сделке с недвижимостью, удостоверенной нотариусом, сократился до одного рабочего дня при подаче документов в электронном виде.

В настоящее время активно обсуждается законопроект, предусматривающий перевод в электронный формат всех процедур в рамках взаимодействия нотариусов и Росреестра. Это еще один шаг, повышающий удобство и скорость регистрации права собственности при сделках с недвижимостью при обращении к нотариусу.

Современные электронные технологии, внедренные нотариатом, открыли дорогу для совершенно новых сервисов, которые раньше казались просто фантастикой. Сегодня с помощью нотариуса можно создавать и пересылать электронные и при этом юридически значимые документы. Публичные онлайн-сервисы ФНП позволяют проверить залоговую чистоту движимого имущества или реквизиты доверенности и ее актуальность с любого гаджета, имеющего выход в Интернет.

- Благодаря грамотному сочетанию накопленных знаний, опыта и самых современных цифровых технологий нотариат сохраняет за собой статус востребованного правового института, отвечающего актуальным запросам общества, - отмечает Константин Корсик.

 

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