Тринадцать тысяч километров на электромобиле через всю Евразию - из Польши в Японию. Почему бы и нет? Знаменитый польский путешественник Марек Камински выехал из Закопане 14 мая и наконец добрался до Перми.

Свой вояж он назвал "Без следа" (хэштэг NoTraceExpedition). Его смысл - не оставлять после себя мусора, не загрязнять окружающую среду.

- Я всю жизнь путешествую по миру. Теперь планирую доехать на электромобиле до Токио. Думаю, это сродни идее Рауля Амундсена отправиться на полюс на собаках, а потом и на дирижабле, и на гидроплане, - говорит Марек. - Своим проектом хочу показать, что технологии не всегда противостоят природе и вредят ей.

Марека по праву можно назвать "экологичным" путешественником. Когда они с другом штурмовали Северный полюс, тоже весь мусор тащили на себе, ничего нигде не выкидывали. Именно тогда, говорит Марек, у него и возникла мысль совершить вояж на экологически чистом транспорте.

- Только представьте, сколько мусора и углекислого газа мы производим, когда путешествуем на обычных автомобилях или летаем на самолетах, - отмечает экстремал. - А вот электромобиль точно не загрязняет окружающую среду. Люди почему-то считают, что на нем можно ездить только в городе, но они ошибаются, и я это докажу. Уверен: будущее за электромобилем. Таков новый концепт мобильности, как обычный телефон 20 лет назад и смартфон сегодня.

Марек рад тому, что добрался до Перми, ведь многие скептики утверждали, что его путешествие закончится в Москве.

- А вот уже Сибирь передо мной, сразу за Екатеринбургом. Да, возможны проблемы с зарядкой, но они решаемы. Заниматься ими буду, как говорится, по мере поступления и надеюсь все-таки добраться до Токио, - делится планами Марек. - Приходится одновременно держать в голове множество факторов, связанных с путешествием. Как оптимально проложить маршрут, чтобы внезапно не оказаться в каком-нибудь глухом месте, где есть станции, где остановиться на отдых, где поесть и так далее.

По словам Марека, самый проблемный момент - зарядка автомобиля. Электрозарядных станций в России очень мало.

- Предполагаю, что проблемы начнутся после Екатеринбурга. Но унывать некогда. Если доберусь до конечной точки, напишу книгу, - говорит поляк. - В пути все снимаю на goPro - планирую потом смонтировать документальный фильм. А еще веду видеоблог и текстовые трансляции в соцсетях.

Надо отметить, что, по нашим меркам, Марек на своем авто передвигается крайне медленно, чем наверняка нервирует остальных участников дорожного движения.

- Ну да, можно мчать со скоростью 160 километров в час, но только два-три часа, а можно со скоростью 50-60 проехать гораздо больше. Правда, кажется, ваши водители меня немного недолюбливают, так как я медленный, - смеется путешественник. - Что хочу отметить, меня порадовала федеральная трасса М7. Точно вам говорю: это отличная дорога европейского класса. Какие будут дальше, увидим.

К тому, доедет он до Токио или нет, Марек относится философски.

- Если не доеду... Что ж, всегда можно попробовать еще раз. Меня никто не ограничивает, - размышляет он. - В конце концов, важна не конечная цель путешествия, а сама дорога, то, чему мы можем на ней научиться.

Поляк отправился в свой вояж на бюджетной версии электрокара - Nissan Leaf. Свой выбор объяснил просто: Tesla слишком дорогая.

- Nissan Leaf тоже считается электромобилем номер один в мире, у него огромные продажи, - говорит Марек. - Да и я хорошенько подготовился к поездке - переделал авто в своеобразный кемпер: смастерил кровать, на которой могу спать в полный рост, сделал запасы продовольствия на две недели вперед. Так что я вполне автономен.

Путешественник не отказывает себе в удовольствии поесть в кафе и ресторанах, а также у новых друзей - владельцев электромобилей в городах, через которые проходит его маршрут.

- Главный принцип: не оставлять после себя мусора - соблюдаю всегда, весь мусор едет со мной дальше, - говорит Марек. - Я не покупаю продуктов в пластиковой упаковке и даже питьевую воду набираю в одну и ту же канистру.

Дома знаменитого путешественника ждет семья. На вопрос, как его отпускают в такие продолжительные вояжи, Марек только рассмеялся.

- Да, у меня дома осталась семья. Как отпустили из дома? Ну, моряки и на более продолжительное время уходят в плавание. Я же всего на три месяца уехал, так что нормально, - ответил он.

Знакомство с Пермью закончилось для Марека на электрозарядной станции в Большом Савино. Впереди - еще 10 тысяч километров пути.

Кстати

Есть мнение, что электромобили - это вовсе не прорыв в технологиях, а их сниженное влияние на окружающую среду не более чем миф. Для производства литий-ионных батарей необходимо значительное количество невозобновляемых природных ресурсов, в том числе собственно литий - крайне редкий щелочной металл. Кроме того, до сих пор эффективно не решена проблема утилизации аккумуляторов, а также их повторного использования. Наконец, электричество, которым заправляют электромобили, в подавляющем большинстве генерируется тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе - угле, газе, мазуте, а при их сжигании образуются отходы и углекислый газ. Считается, что именно он является причиной возникновения парникового эффекта.

Досье "РГ"

Марек Камински - польский путешественник, полярник, предприниматель. Первый и единственный человек в мире, покоривший оба полюса Земли в течение одного года без помощи извне: 23 мая 1995 года вместе с Войцехом Москалем добрался до Северного полюса, а 27 декабря уже самостоятельно покорил Южный. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса с записью: "Первый на обоих полюсах в одном и том же году". Говорит на восьми языках: английском, немецком, итальянском, французском, испанском, норвежском, русском и японском. Автор книг о путешествиях "Мои полюса. Дневник экспедиций 1990-1998" и "Вместе на полюс", соавтор книг "Не только полюс" и "Польская почта, или Невероятные приключения одного письма". Статьи и фотографии Марека публикуют многочисленные журналы, в том числе "National Geographic" и "Voyage".