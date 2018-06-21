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21.06.2018 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ураган в Перми едва не сорвал строительную люльку с рабочими

Текст: Константин Бахарев

Вчерашний ураган, прошедший по Перми, едва не погубил двух рабочих. Видео инцидента появилось в соцсетях.

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Два рабочих находились в строительной люльке. Они работали на возводимом в Перми жилом корпусе по улице Куйбышева. Сильная гроза с ветром налетела внезапно, и люльку начало болтать.

Спуститься мужчины не успели, и несколько минут болтались на высоте 15 этажа. Они несколько раз ударилась о фасад строящегося дома, с него начала отлетать облицовка. Оба рабочих получили ушибы и ссадины. От серьезных увечий их уберегли надетые строительные каски.

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