Несколько семей в городе Туймазы объединились и создали спортивно-оздоровительный центр для детей с ДЦП. Там есть государственный реабилитационный центр для деток с патологиями развития, но направление на курс занятий туда дают только дважды в год. Тогда как этим ребятишкам реабилитация необходима регулярно. Кроме того, в самих Туймазах специалистов крайне мало. Вот и приходилось родителям с больными детьми ездить на реабилитацию по разным городам России. Теперь же с открытием собственного центра появилась возможность приглашать врачей к себе.

- Недавно к нам приехал краниосакральный терапевт из Краснодара. Занятия с десятью ребятишками в течение пяти дней, перелет и проживание специалиста обошлись каждому родителю в четыре тысячи рублей. А вот если бы они сами к нему повезли ребенка, то такое лечение вылилось бы в 50 тысяч рублей, - рассказывает координатор группы Регина Гиниятуллина.

Еще года три назад Регина и несколько мам создали в соцсетях группу для общения, которая постепенно разрослась до 200 участников. Все они или из Туймазы, или из близлежащих населенных пунктов. Сначала родители просто делились наболевшими проблемами, советами по уходу за детьми, позже пришли к выводу, что пора открывать свой центр, не дожидаясь помощи со стороны. Нашли помещение в микрорайоне "Чулпан-2". Застройщик пошел навстречу и отдал три кабинета площадью 80 "квадратов" в льготную аренду - восемь тысяч рублей в месяц. Родители скинулись и купили для центра напольные покрытия, спортивные снаряды, тренажеры. Кое-что принесли из дома, а один спортивный комплекс по эскизам из интернета сварил из стальных трубок дедушка больного мальчика.

- Этого, конечно, недостаточно. Мы сейчас хотим официально зарегистрировать нашу организацию, чтобы была возможность выигрывать гранты. Тогда можно будет полностью оснастить центр необходимым оборудованием. Иные тренажеры стоят по 100-300 тысяч рублей, не всякому под силу купить такие. Если дома ребенок с ДЦП, то работает только папа, ведь малыша в садик не возьмут, а одного не оставишь, - говорит Регина.

В центр уже побывали врачи разного профиля из Армении, Казани, Москвы и Краснодара, в июле ждут специалиста по двигательной нейроабилитации из Барнаула. Как признаются сами мамы, после занятий в центре реабилитации больные дети чувствуют себя гораздо лучше.