Где проявить настоящему джигиту свою меткость, сноровку, силу и удаль? Конечно же, в таких истинно мужских занятиях, как стрельба, скачка, борьба. Недаром издавна башкиры отводили им особое время и место: закончив сеять, затевали сабантуи, где могли показать свою молодецкую удаль. И хотя "праздники плуга" проводятся и ныне, особого азарта их спортивная составляющая не вызывает. Между тем потребность показать себя во всей красе у молодых людей никуда не девается, да и интерес к развлечениям предков со временем только усиливается.

Как отклик на это в живописном уголке Абзелиловского района были организованы "Игры кочевников". Они включали в себя соревнования по стрельбе, национальной борьбе курэш, бои с мешками и древнюю игру "Ылак".

Башкиры, как мужчины, так и женщины, сызмальства умели стрелять из лука. Это было частью их повседневной жизни. Метких охотников называли "мэргэн". На старинных гравюрах изображены лучники в одеждах, которые могут показаться сегодня экзотическими - лисьи шапки с хвостами, длинные одежды - елян, сапоги. Во время Отечественной войны 1812 года, когда башкиры доблестно сражались с французами, европейцы прозвали их "северными амурами". Поэтому неудивительно, что в программе "Игр кочевников" доминировала именно эта дисциплина.

Участники состязаний сражались за звание самых метких упорно и долго. А зрители по ходу дела получили массу новой информации. Например, о том, что стрельба из лука у разных кочевых народов - своя. Поэтому турниры подразделялись по видам стрельбы: киргизская, венгерская, турецкая и даже корейская. Как пояснили знатоки, различие состоит в дальности и размерах мишени, а также в длине стрел. Помимо стрельбы из лука, стоя на земле, была и конно-верховая, когда мишень надо сразить на полном скаку.

Особенно зрелищными выдались состязания женщин, в которых, едва им стоило взять в руки оружие, "проснулись" амазонки. Как пошутил по этому поводу известный спортивный комментатор Азамат Муратов, "настоящие башкирские женщины могли легко разобраться с обидчиком с расстояния от 50 до 100 метров! Джигиты ценили и берегли своих жен, потому что чувствовали себя защищенными!"

Одна из участниц турнира Дина Магадеева рассказала, что начала стрелять из лука год назад. В прошлом году на сабантуе, который прошел именно в этом месте, впервые взяла в руки древнее оружие. И до того ей понравилось, что занятий стрельбой не оставляет до сих пор, а уж соревнований ждет всегда с нетерпением. Азарт участников невольно передался и болельщикам.

- Я ни разу до этого не видела ничего подобного, до чего интересный национальный колорит, веселые гуляния, - не скрывает восторга Яна Кубаева из Пензы. - Я в Башкирии в четвертый раз. Побывав впервые, уже поняла: это мое, родное.

Блогер Раис Габитов признался, что испытал невероятные эмоции:

- Ощущения, будто дух моих предков во мне заиграл, как свежий кумыс.

Организаторы, среди которых минспорта и молодежной политики, санаторий "Яктыкуль", не прогадали, включив в программу такую забавную игру, как бой с мешками. Впрочем, только со стороны кажется, что это очень просто, но попробуй-ка, удержись верхом на бревне, когда по тебе изо всех сил лупят тяжелым мешком! Удержаться надо во что бы то ни стало, иначе проиграешь, а падать на виду у тысяч зрителей стыдно… Поглядеть на "битву" пришло много людей.

- В некоторые моменты у нас зрителей собиралось больше, чем на курэш! - похвастал судья в этой дисциплине Артур Идельбаев.

Но, пожалуй, всеобщее внимание привлекла к себе другая игра, о которой мало кто знает - "Ылак". Это командная конная игра башкир, кыргызов, алтайцев, казахов и других кочевых народов Азии. Ее суть в следующем: участники, передвигаясь на конях, должны отнимать друг у друга тушу козла и забросить ее в импровизированные ворота. Сегодня это может показаться кому-то варварством, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Страсти кипели не шуточные, а конники были настолько умелыми и ловкими, что долгое время оставалось неясным, кому же достанется победа. В результате жесткой борьбы выиграла команда из Баймака.

Компетентно

Салават Нафиков, организатор игр:

- Разные фестивали с элементами этнических игр проводят повсеместно. Мы объединили их в одно мероприятие и заодно провели отбор будущих участников III Всемирных игр кочевников, которые пройдут со 2 по 9 сентября 2018 года в Киргизии. Из нашей республики туда отправятся около 50 человек.

Мы увидели огромный потенциал "Игр кочевников" как события, способного привлечь туристов. Зрители приехали из разных районов республики, а также из других регионов, значит, людям интересно. Это родное, здесь наши корни и традиции. Мы приняли решение проводить "Игры кочевников" ежегодно по завершении районных сабантуев, что позволит выявить сильнейших спортсменов со всего Башкортостана.

В тему

"Игры кочевников" - не замена ставшему традиционным "Курортному сабантую", который проводится в Абзелиловском районе, у озера Яктыкуль (Банное), каждое лето. Организаторы говорят, что оба мероприятия станут частью обширной программы большого праздника, продлящегося неделю.

Цифра

4,5 тысячи зрителей собрали "Игры кочевников".