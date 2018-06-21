Вятка и Нижегородская область вошли в число регионов с наибольшим уровнем ожирения. Из опубликованного доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году" следует, что в список из 39 "тучных" регионов в Приволжском федеральном округе попали также Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская области и Чувашия.

Людей подталкивает к фаст-фуду аппетитный вид еды, ее приятный запах и минимум затрат времени на трапезу. Фото: Юрченко/РИА Новости

Ассортимент почти тот же, но качество изменилось

Речь идет о больных, которым впервые поставлен диагноз "ожирение". По мнению специалистов Роспотребнадзора, из-за нарушения структуры питания меняется пищевой статус, что влечет за собой развитие различных связанных с этим заболеваний. В рационе населения избыток жира составляет 15,3 процента, дефицит белка и углеводов - 11,5 и 18,2 процента соответственно в сравнении со средней рекомендуемой нормой.

Это может способствовать развитию не только ожирения, но и заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и новообразований. 2016 год в сравнении с 2012-м, по данным Роспотребнадзора, отмечен ростом в 2,3 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.

Тем временем Кировстат отмечает: в регионе по сравнению с 2015 годом потребление основных продуктов питания хоть и претерпело изменения, но незначительные. Наблюдалось увеличение потребления яиц на 10,1 процента, сахара и кондитерских изделий на 6,2 процента, молока и молочных продуктов - на 4,5 процента. Небольшое снижение отмечено по потреблению овощей и бахчевых, картофеля и хлебных продуктов (на 2,3; 1,9 и 0,1 процента соответственно).

Продавцы кировских магазинов также говорят о незначительном изменении продуктовой корзины - они почти не коснулись ассортимента. Скорее, люди стали брать более дешевые и менее качественные продукты. Например, мало покупают дорогой говядины и больше свинины, которая дешевле. Аналогичная ситуация и с другими продуктами.

Сбалансировать питание и не нервничать

По мнению врача Кировского клинико-диагностического центра Анастасии Шихалевой, говорить о том, что во всем виновата только несбалансированная продуктовая корзина, нельзя. Здесь "работает" целый ряд факторов. Хотя питание, безусловно, играет крайне важную роль.

А культура питания в последнее время меняется, и не в лучшую сторону. Например, при выборе напитков молодежь все большее предпочтение отдает различным газированным водам с вкусовыми добавками, забывая, что простая вода сразу включается в "работу" в отличие, например, от насыщенного сахарами лимонада. Он запускает такой процесс переваривания напитка, который постепенно может вести к ожирению. Учитывая же, что организм человека на четыре пятых состоит из воды, выбор напитков - крайне важная составляющая в питании.

Что касается пищи, в последнее время люди все больше предпочитают соленое, жирное, сладкое. Причем это связано и с внешними факторами - повышенными стрессами, ритмом жизни. Нашей нервной системе тоже нужно восстанавливаться, и она порой делает это за счет "вредного" питания, например повышенного потребления кондитерских изделий. Есть даже такой термин, когда люди "заедают" проблему. Да и организм гораздо быстрее и проще насыщается жирными или сладкими продуктами.

- Помимо питания причин ожирения очень много, - говорит Анастасия Шихалева. - Это могут быть гормональные нарушения и наследственная предрасположенность, пониженная физическая нагрузка и тяжелая эмоциональная ситуация. В последнем случае лишний вес выступает некой защитой, "подушкой безопасности".

Поэтому для лечения ожирения нужен комплексный подход с участием нескольких специалистов, в том числе психотерапевтов. В некоторых регионах, это, в частности, достигается за счет создания центров здорового питания. Ни в Кирове, ни в Нижнем Новгороде таких пока нет.

Но в любом случае решающая роль при борьбе с ожирением будет принадлежать все равно самому человеку. Начиная с того, что он должен составить себе сбалансированное меню из полезных продуктов.

Таких рецептов множество. Например, избыток жиров и нехватку белка можно компенсировать включением в меню мяса, рыбы, курицы, молочных продуктов, орехов, круп. Чем разнообразнее рацион, тем лучше результат.

Пройти бы мимо гамбургера

Другое дело, что с этим нужно повозиться. Гораздо проще забежать на несколько минут в фастфуд и съесть калорийный гамбургер. Или купить в магазине не фарш, а готовые котлеты, где повышенное содержание жира. А вместо круп приготовить макароны, с которыми меньше возни.

Популярность фастфудов не только в простоте "быстрого питания", но и в том, что за ними стоит серьезный маркетинг. В состав этих блюд входят различные добавки, которые вызывают аппетит, и человеку трудно пройти мимо - разные вкусные запахи манят. Но потом раз за разом все это откладывается слоями жира. Так же устроен маркетинг разных чипсов, соленых орешков, сухариков и другой "мусорной" еды, без которой человек вполне может обойтись.

Кстати, торговцы фаст-фудом тоже уловили тенденцию спроса на здоровое питание. И теперь там можно купить не только жареную картошку и калорийные бутерброды, но и легкие салаты. Однако большинство делает выбор в пользу тяжелой пищи. Аналогичная ситуация с йогуртами: большинство предпочтет кисломолочные продукты с различными наполнителями, хотя гораздо полезнее простые не сладкие.

Лишний вес никому не в радость. В последнее время большую популярность приобрели различные БАДы и коктейли против ожирения. Но пользоваться ими нужно с большой осмотрительностью.

- Некоторые из них действительно решают задачу снижения калорийности, но, как правило, это дорогие наборы, прошедшие клинические испытания, - говорит Анастасия Шихалева. - Но и такая диета дает результат лишь на короткий срок для "встряски" организма. А в дальнейшем все равно лучше перейти на сбалансированное питание с помощью обычных круп и овощей, нежирного мяса.

В последнее время в СМИ немало рассказов о том, как человек резко сбросил вес, например, со 120 до 70 килограммов. Хорошо, если это делается под присмотром специалистов, но и в этом случае организм испытывает стресс. Кроме того, обычно чем быстрее человек сбросит вес, тем больше вероятность, что он наберет его снова. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить образ жизни.

А как у соседей?

По словам главного врача Нижегородского областного центра медицинской профилактики (НОЦМП) Алексея Балавина, из 546 772 человек, прошедших диспансеризацию в 2017 году, факторы риска развития избыточной массы тела выявлены у 96,7 тысячи. "В результате диспансеризации выявлено 32 862 случая ожирения, из них впервые - 9812 (30 процентов от всех), - говорит Балавин. - Среди факторов риска, способствующих развитию ожирения, - низкая физическая активность (106 551 случай), нерациональное питание (174 318)".

Минздрав Нижегородской области информирует население о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска, доступности продуктов здорового и диетического питания. На сайте НОЦМП размещены статьи соответствующего содержания в разделах "ЗОЖ", "Для населения", "Для специалистов".

А минсельхоз региона стимулирует увеличение объемов производства высококачественных пищевых продуктов: действует система добровольной сертификации продукции, изготовленной без искусственных компонентов и генно-инженерно-модифицированных организмов.

Людей подталкивает к фаст-фуду аппетитный вид еды, ее приятный запах и минимум затрат времени на трапезу.