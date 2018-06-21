Ассортимент почти тот же, но качество изменилось
Речь идет о больных, которым впервые поставлен диагноз "ожирение". По мнению специалистов Роспотребнадзора, из-за нарушения структуры питания меняется пищевой статус, что влечет за собой развитие различных связанных с этим заболеваний. В рационе населения избыток жира составляет 15,3 процента, дефицит белка и углеводов - 11,5 и 18,2 процента соответственно в сравнении со средней рекомендуемой нормой.
Это может способствовать развитию не только ожирения, но и заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и новообразований. 2016 год в сравнении с 2012-м, по данным Роспотребнадзора, отмечен ростом в 2,3 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.
Тем временем Кировстат отмечает: в регионе по сравнению с 2015 годом потребление основных продуктов питания хоть и претерпело изменения, но незначительные. Наблюдалось увеличение потребления яиц на 10,1 процента, сахара и кондитерских изделий на 6,2 процента, молока и молочных продуктов - на 4,5 процента. Небольшое снижение отмечено по потреблению овощей и бахчевых, картофеля и хлебных продуктов (на 2,3; 1,9 и 0,1 процента соответственно).
Продавцы кировских магазинов также говорят о незначительном изменении продуктовой корзины - они почти не коснулись ассортимента. Скорее, люди стали брать более дешевые и менее качественные продукты. Например, мало покупают дорогой говядины и больше свинины, которая дешевле. Аналогичная ситуация и с другими продуктами.
Сбалансировать питание и не нервничать
По мнению врача Кировского клинико-диагностического центра Анастасии Шихалевой, говорить о том, что во всем виновата только несбалансированная продуктовая корзина, нельзя. Здесь "работает" целый ряд факторов. Хотя питание, безусловно, играет крайне важную роль.
А культура питания в последнее время меняется, и не в лучшую сторону. Например, при выборе напитков молодежь все большее предпочтение отдает различным газированным водам с вкусовыми добавками, забывая, что простая вода сразу включается в "работу" в отличие, например, от насыщенного сахарами лимонада. Он запускает такой процесс переваривания напитка, который постепенно может вести к ожирению. Учитывая же, что организм человека на четыре пятых состоит из воды, выбор напитков - крайне важная составляющая в питании.
Что касается пищи, в последнее время люди все больше предпочитают соленое, жирное, сладкое. Причем это связано и с внешними факторами - повышенными стрессами, ритмом жизни. Нашей нервной системе тоже нужно восстанавливаться, и она порой делает это за счет "вредного" питания, например повышенного потребления кондитерских изделий. Есть даже такой термин, когда люди "заедают" проблему. Да и организм гораздо быстрее и проще насыщается жирными или сладкими продуктами.
- Помимо питания причин ожирения очень много, - говорит Анастасия Шихалева. - Это могут быть гормональные нарушения и наследственная предрасположенность, пониженная физическая нагрузка и тяжелая эмоциональная ситуация. В последнем случае лишний вес выступает некой защитой, "подушкой безопасности".
Поэтому для лечения ожирения нужен комплексный подход с участием нескольких специалистов, в том числе психотерапевтов. В некоторых регионах, это, в частности, достигается за счет создания центров здорового питания. Ни в Кирове, ни в Нижнем Новгороде таких пока нет.
Но в любом случае решающая роль при борьбе с ожирением будет принадлежать все равно самому человеку. Начиная с того, что он должен составить себе сбалансированное меню из полезных продуктов.
Таких рецептов множество. Например, избыток жиров и нехватку белка можно компенсировать включением в меню мяса, рыбы, курицы, молочных продуктов, орехов, круп. Чем разнообразнее рацион, тем лучше результат.
Пройти бы мимо гамбургера
Другое дело, что с этим нужно повозиться. Гораздо проще забежать на несколько минут в фастфуд и съесть калорийный гамбургер. Или купить в магазине не фарш, а готовые котлеты, где повышенное содержание жира. А вместо круп приготовить макароны, с которыми меньше возни.
Популярность фастфудов не только в простоте "быстрого питания", но и в том, что за ними стоит серьезный маркетинг. В состав этих блюд входят различные добавки, которые вызывают аппетит, и человеку трудно пройти мимо - разные вкусные запахи манят. Но потом раз за разом все это откладывается слоями жира. Так же устроен маркетинг разных чипсов, соленых орешков, сухариков и другой "мусорной" еды, без которой человек вполне может обойтись.
Кстати, торговцы фаст-фудом тоже уловили тенденцию спроса на здоровое питание. И теперь там можно купить не только жареную картошку и калорийные бутерброды, но и легкие салаты. Однако большинство делает выбор в пользу тяжелой пищи. Аналогичная ситуация с йогуртами: большинство предпочтет кисломолочные продукты с различными наполнителями, хотя гораздо полезнее простые не сладкие.
Лишний вес никому не в радость. В последнее время большую популярность приобрели различные БАДы и коктейли против ожирения. Но пользоваться ими нужно с большой осмотрительностью.
- Некоторые из них действительно решают задачу снижения калорийности, но, как правило, это дорогие наборы, прошедшие клинические испытания, - говорит Анастасия Шихалева. - Но и такая диета дает результат лишь на короткий срок для "встряски" организма. А в дальнейшем все равно лучше перейти на сбалансированное питание с помощью обычных круп и овощей, нежирного мяса.
В последнее время в СМИ немало рассказов о том, как человек резко сбросил вес, например, со 120 до 70 килограммов. Хорошо, если это делается под присмотром специалистов, но и в этом случае организм испытывает стресс. Кроме того, обычно чем быстрее человек сбросит вес, тем больше вероятность, что он наберет его снова. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить образ жизни.
По словам главного врача Нижегородского областного центра медицинской профилактики (НОЦМП) Алексея Балавина, из 546 772 человек, прошедших диспансеризацию в 2017 году, факторы риска развития избыточной массы тела выявлены у 96,7 тысячи. "В результате диспансеризации выявлено 32 862 случая ожирения, из них впервые - 9812 (30 процентов от всех), - говорит Балавин. - Среди факторов риска, способствующих развитию ожирения, - низкая физическая активность (106 551 случай), нерациональное питание (174 318)".
Минздрав Нижегородской области информирует население о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска, доступности продуктов здорового и диетического питания. На сайте НОЦМП размещены статьи соответствующего содержания в разделах "ЗОЖ", "Для населения", "Для специалистов".
А минсельхоз региона стимулирует увеличение объемов производства высококачественных пищевых продуктов: действует система добровольной сертификации продукции, изготовленной без искусственных компонентов и генно-инженерно-модифицированных организмов.
Людей подталкивает к фаст-фуду аппетитный вид еды, ее приятный запах и минимум затрат времени на трапезу.