Александр Усс обсудил с Дмитрием Медведевым подготовку к Универсиаде

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса.

Руководитель Правительства РФ и глава края обсудили несколько вопросов, касающихся социально-экономической ситуации в регионе.

В частности речь шла о перспективах увеличения инвестиционного потенциала Красноярского края, в том числе о выполнении поручений Президента страны по проекту "Енисейская Сибирь". В ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации этого масштабного инвестиционного мегапроекта, включающая меры государственной поддержки.

Кроме того, Дмитрий Медведев и Александр Усс рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года.