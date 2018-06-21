Премьерой мюзикла "Римские каникулы" Новосибирский музыкальный театр завершает 59-й сезон.

…Принцесса Анна сбежала из золоченой клетки в большой человеческий мир, ощутила вкус свободы и любви, но все кончилось печалью, хотя и светлой. Это фильм "Римские каникулы" 1953 года, покоривший мир и обретший все шансы на бессмертие. Его пытались у нас повторить, и десять лет назад с треском провалилась кинокомедия "Все могут короли" - состязаться с Одри Хэпберн и Грегори Пеком было немыслимо, классическая картина Уильяма Уайлера открыла тему и, казалось, ее закрыла навсегда.

Поэтому идея создать на основе популярного сюжета театральный мюзикл выглядела безумной. Она принадлежала директору Новосибирского музыкального театра Леониду Кипнису и удивительным образом осуществилась триумфально: спектакль оставляет чувство промелькнувшего счастья; как и фильм, его хочется смотреть снова и снова. Автор идеи не прогадал: сюжет универсален, его можно воплотить в любом виде искусства - хоть в опере, хоть в балете, хоть в оперетте, даже удивительно, что никто этого до сих пор не сделал.

Либретто и музыку написали супруги Андрей и Нонна Кротовы, с которыми театр создает уже не первый спектакль. Поставил мюзикл и его, в сущности, придумал молодой режиссер Филипп Разенков, ученик Дмитрия Бертмана и лауреат международного конкурса "Нано-опера".

Начинается все в наши дни: экскурсоводша показывает туристам главную достопримечательность Рима - место, где встретились принцесса Анна и репортер Джо Брэдли. И мы переносимся в те самые 50-е годы, в эпоху гвалтливого неореализма, упоенных буги-вуги и композитора Нино Рота, мелодиям которого отдаст дань композитор Андрей Кротов. Рассказывают, что получив от него бравурный марш в духе фильма "8 ½", режиссер Разенков сначала не понял, что с ним делать, а потом придумал вечно беременную Большую маму с выводком ребятишек, которая станет лейтмотивом и украшением спектакля, задаст ему тонус и чисто итальянскую экспансивность (в этой роли неожиданна Елизавета Дорофеева).

Вот так, подогревая фантазию друг друга, авторы и создавали это шоу, главным достоинством которого стало ощущение импровизационности - азартной, веселой и во всем талантливой. От знакомого сюжета осталась канва романтической сказки о пьянящем воздухе свободы, но возникли новые мотивы: сцены в логове "акул пера" - редакции некоего таблоида, где охотятся за сенсациями, и его издателя с коньячным именем м-р Хеннесси (Александр Выскрибенцев). Да и сам Джо Брэдли у Александра Крюкова получился иным, без джентльменского набора, которым подкупал герой Грегори Пека, - заурядным газетным циником, в котором и не ночевало благородство. Отчего и преображение, которое принесла ему внезапно нахлынувшая любовь, становится еще более очистительным и просветляющим.

Изменилась и развязка всей этой истории - без поцелуя в диафрагму, но именно так, каким и должен быть финал настоящего мюзикла, где счастье музыкального апофеоза охватывает и сцену и зрительный зал независимо от того, соединятся ли влюбленные в реале. Принцесса у Анны Ставской хороша собой, обаятельна, непосредственна, ни на миг не дает забыть, что в тихом омуте черти водятся, - в нее нельзя не влюбиться. Активно участвует в развитии действия дирижер Александр Новиков, недавно взявший "Золотую маску" за поставленный здесь тем же Филиппом Разенковым мюзикл "Безымянная звезда".

Осмысленно и здорово придумана сценография - предельно лаконичная, но совершенно чудесная. Все происходит на скупой конструкции, никак не напоминающей о Вечном городе. А роль гида по Риму дополняют динамичные видеоинсталляции - род изобразительных комментариев, придуманных, как все в этом спектакле, весело и талантливо (видеоарт Алеси Павловой и Анастасии Тизяевой). Здесь могут возникать, конечно, контуры фонтана Треви и Форума, но могут и всевидящие зрачки вездесущих агентов безопасности, и бесформенные чернильные кляксы, исполняющие свою грозную пляску Витта, прежде чем сложиться в ампирные узоры дворцовых капителей.

Замечательно придуманы и выполнены выходы в зал - там работает экскурсовод, туда устремятся на мотороллере, вихрем проносясь по Риму, опьяненные любовью герои, там пританцовывают в креслах в такт заводным ритмам зрители. Произошло то, на что и рассчитывал автор безумной идеи: перевод идеального фильма на рельсы иного, музыкального жанра в итоге дал практически идеальный мюзикл, оставляющий превосходное послевкусие и желание немедленно лететь в Рим, воспетый так радостно, талантливо и влюбленно.

Этой премьерой Новосибирск дал старт театрально-музыкальному проекту "Италия с любовью", который проходит в столице Сибири при поддержке Министерства культуры РФ и будет продолжаться до конца года.