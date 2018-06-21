Красноярский край удвоил объемы экспорта в Беларусь

С начала года объемы поставок красноярских товаров в Беларусь вырос в два раза, сообщает Посольство Беларуси в России.

Как отметили в посольстве, планируется, что экспорт в союзное государство будет нарастать в течение всего 2018 года. В частности уже есть договоренность о поставке в Беларусь 100 тысяч автомобильных дисков. Они пойдут на сборочное производство автомобилей. Стоимость сделки превышает 10 миллионов долларов.

Объемы поставок промышленной продукции из Красноярского края растут уже второй год подряд. В основном белорусские предприятия закупают металлы, прежде всего алюминий. Согласно оценкам посольства республики, за 2017 год экспорт из края увеличился на 124,8 процента.

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