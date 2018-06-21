На химзаводе под Иркутском произошла утечка неизвестного вещества

В городе Усолье-Сибирское, примерно в 100 километрах от Иркутска, на химическом предприятии ликвидируют утечку неизвестного вещества.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в ночь на 21 июня на территории химзавода произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с химическим веществом. Оперативно установить, что именно содержалось в цистерне, не удалось. По тревоге были подняты экстренные службы.

- В первые минуты происшествия силы территориального гарнизона действовали по наихудшему сценарию. В готовность были приведены пункты временного размещения, автобусы для эвакуации населения и создан необходимый запас средств индивидуальной защиты, - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС Валентина Нелюбова.

Однако позднее выяснилось, что чрезвычайной опасности нет, комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не эвакуировать горожан, а ограничиться предупреждениями и рекомендациями не выходить на улицу. Тем не менее, в состоянии готовности остаются три временных приемных пункта.

Около четырех утра, по данным МЧС по региону, утечка была локализована – с помощью крана удалось поднять цистерну так, чтобы содержимое из нее перестало вытекать. По оценке специалистов, к тому моменту вытекло примерно 25 кубометров вещества. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты обрабатывают конструкции железнодорожного тупика, собирают остатки разлившейся жидкости, предупреждают ее дальнейшее испарение. Пробы вещества направлены на экспертизу для его определения. Передвижные лаборатории ведут мониторинг состояния воздуха непосредственно на месте ЧП и в городе.

Жертв и пострадавших на данный момент не зарегистрировано.