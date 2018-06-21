Ученые новосибирского Академгородка предлагают свои проекты для включения в федеральные целевые программы. Если они будут реализованы, научный центр, что называется, обретет второе дыхание.

Опыт, обретенный на коллайдере ВЭП-2000, будет использован при строительстве Супер С-тау фабрики в институте ядерной физики - убежденно заявляют в руководстве сибирского отделения РАН. Фото: РИА Новости www.ria.ru

При этом большинство предложений связано с практическим использованием лабораторных разработок. Таким образом, идея основателя Академгородка Михаила Лаврентьева о создании вокруг академических институтов "пояса внедрения" может быть наконец реализована в полной мере.

Так, две крупнейшие организации Академгородка - Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН им. Герша Будкера и НГУ совместно предложили два проекта - клиника бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) и Центр радиационных технологий.

Сначала о первом. Диагноз "глиобластома" - самая распространенная форма опухоли мозга - по-прежнему является, по сути, смертным приговором. Средняя продолжительность жизни таких пациентов после постановки диагноза составляет 13 с половиной месяцев. И это при условии лечения самыми современными методами химио- и лучевой терапии.

В то же время БНЗТ может продлить жизнь таких пациентов на годы и даже полностью излечить от рака. Метод основан на избирательном поражении клеток злокачественных опухолей, которые накапливают изотоп бора-10 в большей степени, чем клетки здоровой ткани. При облучении таких участков потоком нейтронов в раковых клетках происходят ядерные мини-взрывы, что позволяет полностью уничтожить опухоль и не допустить образования метастазов. Но до сих пор этот эффективный метод лечения не получил широкого распространения. А причина в том, что для проведения терапии больного нужно доставить чуть ли не в "сердце" ядерного реактора АЭС. Это и рискованно, и технологически сложно.

Новосибирским физикам удалось обойти эту проблему: они сконструировали компактный ускоритель, производящий пучок нейтронов с требуемыми для лечения характеристиками.

Для совместных работ в Новосибирск приезжали выдающиеся нейрохирурги из Университета Цукубы

- Нужно было создать пучок нейтронов с энергиями так называемого надтеплового диапазона - не быстрых, не медленных, а промежуточных. Это необходимо для того, чтобы нейтроны могли проникнуть в глубь опухоли. Кроме того, поток должен быть достаточно большим, так как процедуру облучения пациента необходимо провести за один сеанс длительностью не более часа. И мы это сделали, - пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории БНЗТ Сергей Таскаев.

Для проведения совместных экспериментов в Новосибирск приезжала делегация японских нейрохирургов из Университета Цукубы - мировых лидеров по применению нейтронной терапии для лечения опухолей мозга.

- Будущее метода БНЗТ за компактными и безопасными ускорителями, ведь поставить в клинике ядерный реактор просто невозможно, - подчеркнул доктор медицины Кей Накай.

Проведя успешные эксперименты на клеточных культурах и лабораторных животных, сибиряки планируют перейти к лечению людей с опухолями мозга. На первом этапе медики будут работать в одном из корпусов ИЯФ, где установлен источник нейтронов.

- Это временное решение, чтобы как можно раньше начать клинические испытания, - отметил директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев. - Когда на базе университета будет создана клиника, установка переедет в НГУ.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, сегодня в бор-нейтронозахватной терапии в России нуждаются около 10 тысяч пациентов. И половина из них - дети.

Второй совместный проект - Центр радиационных технологий - предназначен для разработки новых промышленных ускорителей, технологий их применения в различных отраслях и подготовки персонала для работы в этой сфере.

Сегодня промышленные ускорители широко применяются в производстве проводов и кабелей, термоусаживаемых изделий, вспененного полиэтилена, автомобильных шин, а также для стерилизации медицинских изделий. Но есть еще одно перспективное направление, где в России (как в США и Европе) может быть востребована ускорительная техника. Это электронная пастеризация пищевых продуктов. Обработка их с использованием ускорителей продлевает срок годности и позволяет отказаться от химических консервантов.

- Одна из проблем здесь - несовершенство законодательства, - поясняет заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Александр Брязгин. - Но сейчас уже ведется разработка сразу нескольких ГОСТов, и мы надеемся, что в ближайшее время вопрос решится.

Другие НИИ Академгородка также предлагают проекты с прицелом на практическое использование. Так, в Институте катализа СО РАН намерены организовать опытное производство катализаторов.

- Цель этого проекта - создание инфраструктуры для ускоренного масштабного перехода от разработок катализаторов нового поколения к их промышленному производству и использованию для выпуска моторных топлив, азотных удобрений, полимеров и малотоннажной химии, - пояснил директор института Валерий Бухтияров.

Дело еще и в том, что отечественная химическая промышленность критически зависит от поставок катализаторов из-за рубежа: в нефтепереработке доля импорта составляет 60-70 процентов, а в крупнотоннажном производстве полимеров и азотсодержащих соединений - все сто процентов.

Прямая речь

Дмитрий Маркович, главный ученый секретарь СО РАН, член-корреспондент РАН:

- Проектов, которые планирует предложить Сибирское отделение для развития Новосибирского научного центра, много, но часть из них нуждается в более детальной проработке. Мы уже обсудили следующие предложения: центр нанотехнологий, исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, источник синхротронного излучения, коллайдер "Супер С-тау фабрика", центр генетических технологий, научно-исследовательская база медцентра имени Е. Н. Мешалкина, опытное производство катализаторов, развитие инфраструктуры НГУ и другие. Подчеркну, что это далеко не полный перечень. Окончательно список проектов будет утвержден позже.