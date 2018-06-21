На алтайском хлебозаводе произошел пожар

Пожар на производственной площадке барнаульского хлебозавода №4 полностью ликвидирован. Сообщение о возгорании поступило в 14:27 по местному времени, уже через сорок минут специалистам удалось справиться с огнем.

Известно, что горело чердачное помещение производственного здания, огонь распространился на площади в 120 квадратных метров. В тушении участвовали 28 человек личного состава ГУ МЧС и восемь единиц техники, рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Погибших и пострадавших при пожаре нет, о причинах можно будет говорить по результатам проверки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.