В Барнауле передали в суд дело 15-летней ученицы школы №114, избившей свою знакомую после неудачной попытки вымогательства. Обвиняемая была пьяна. Происходящее ее друзья-подружки, как сейчас принято, сняли на видео и выставили в соцсеть. Вымогательница не достигла возрастного порога уголовной ответственности, но она все равно может понести суровое наказание - до семи лет лишения свободы. История вызвала большой общественный резонанс.

Почему подростковая жестокость становится обыденным явлением? Об этом корреспондент "РГ" побеседовал с педагогом-психологом городского психолого-педагогического центра "Потенциал" Светланой Калмыковой.

Светлана Анатольевна, что же творится с нашими подростками?

Светлана Калмыкова: Подростковая жестокость была во все времена. Просто сейчас ей стали уделять больше внимания. Благодаря развитию средств коммуникации, прежде всего СМИ и соцсетей, тема, что называется, вышла из тени.

Причин подростковой жестокости немало. В первую очередь надо брать во внимание, в какой семье воспитывается подросток. Если в семье практикуются насилие, унижение, грубость и неуважение, ребенок с большой вероятностью будет демонстрировать те же способы поведения и в школе, и на улице. Подросток не может оказать сопротивление более сильным взрослым (своим родителям) и свою накопленную жестокость и агрессию вымещает на более слабых детях.

Агрессия может исходить и от детей, живущих под гнетом гиперопеки. Родители оберегают свое дитя, решая за них все жизненные задачи. Выдавая тотальную опеку за любовь, взрослые не видят личности в собственном ребенке, не ценят его индивидуальность, не доверяют ему. Это мешает формированию внутреннего стержня в характере подростка, рождает протест из-за тотальной опеки и желание доказать и показать, что он способен делать что-то сам и по-своему.

Также причиной формирования жестокости может стать слепая родительская любовь, продукт которой - "залюбленные", изнеженные детки, растущие в ощущении собственной вседозволенности и безнаказанности. Подростки, испорченные гиперопекой и слепой любовью, лишены способности сопереживать и сочувствовать другому.

Еще одна причина в формирования жестокости у подростков - это отстраненность и равнодушие родителей. Типичная история: приходят ко мне на прием родители и жалуются, что сын ничего не хочет делать, вечно обиженный и злой. Начинаю беседовать с подростком, а он говорит: "Да им все равно, чем я занимаюсь и что у меня на душе. Для них важно, чтобы я загрузил-разгрузил посудомоечную машину, приносил из школы пятерки и не общался с парой ребят, которых они считают нехорошими". Родители в таких случаях ссылаются на свою занятость на работе. Но это слабое оправдание. Разве какие-то тарелки в посудомойке могут сравниться с простым, искренним общением с собственным ребенком?

Один из подростков мне рассказал: "Подхожу, показываю маме: смотри, что я сделал". - "Молодец". Подхожу через десять минут: "А вот посмотри". - "Да-да, молодец. Не отвлекай меня". В третий раз парень подходит, слышит то же самое и говорит: "Я тебе всякую ерунду показываю, а ты даже не замечаешь!". Если нет настоящего контакта с родителями, ребенок уходит в свободное плавание с грузом обиды, недовольства, зарождающейся жестокости.

А школа, в которой раньше учили не только "вычитать и умножать, но и малышей не обижать"?

Светлана Калмыкова: Функция школы - образовательная, но процесс воспитания должен идти одновременно. Современные учителя в массе своей творческие, трудолюбивые. Несмотря на высокую загруженность в плане обучения, их задача - уловить первые сигналы неблагополучия в классе и, заметив негатив в поведении и общении учеников, грамотно, тактично построить беду с их родителями. Если есть необходимость - мотивировать на консультацию с психологом. Грамотный педагог построит так беседу, что родители поймут: им предлагают помощь, а не карают и не судят.

Формированию жестокости, агрессивности, равнодушия нередко способствуют телевидение, Интернет, СМИ. Подростковому возрасту свойственна потребность в эмоциональном драйве. А многие фильмы и компьютерные игры помогают "словить" сильные эмоции. Но все эти катастрофы, перестрелки, побоища обесценивают в глазах подростков важность жизни. Увиденное на экране они запросто могут перенести в реальность.

В нашумевшей истории избиение школьницы было выложено в соцсеть. Зачем? Била одна, а другие, стоявшие рядом даже не пытались остановить.

Светлана Калмыкова: Деткам скучно стало просто драться - необходимо обязательно снять видео и выставить напоказ в соцсеть. Это реализация желания самоутвердиться в глазах окружающих, показать свою взрослость самым "простым" путем. При этом никто не задумался о последствиях и наказании. В каждом социуме существует своя иерархия. Кто-то участвует в преследовании слабого, чтобы подняться в иерархии, кто-то занимается травлей ради удовольствия, кто-то делает это из страха, внутренне сочувствуя избитому. В большинстве своем дети, на глазах которых происходит систематическое избиение сверстников другими, переживают страх и стыд. В данном случае била лидер компании, а ее подружки, скорее всего, побоялись уйти или вмешаться. По принципу: вдруг и нам попадет? В сложившейся группе "надо быть как все", иначе сам станешь слабым звеном. В любом случае работа с психологом необходима, чтобы подростки понимали, что происходит.

В народе есть выражение - "дурная энергия". Куда ее сбрасывать, как превратить в позитивную?

Светлана Калмыкова: Выходом станет постепенное развитие новых интересов и ценностей: необходимо "прощупать", что именно интересует ребенка - спорт, танцы, творчество.

Существуют всевозможные секции и кружки. Есть детские летние лагеря, профильные смены, спортивные сборы. И это все доступно семьям даже с весьма средним достатком.

С детьми, находящимися в группе риска, нужна системная совместная работа родителей, педагогов и психологов. Часто правонарушения совершают дети с различными психическими отклонениями, и их необходимо вовремя выявить. Очень важна правильная позиция родителей. Бывает, что они еще на этапе детского сада отказываются пролечивать своего ребенка, у которого отмечаются поведенческие отклонения. Здесь опять важная роль отводится взаимодействию педагога и родителей.

Один из путей решения проблемы - создание детско-родительских клубов. У нас в центре "Потенциал" есть опыт проведения детско-родительских тренингов, на которых родители с удивлением узнают собственных детей и начинают лучше понимать себя. В Барнауле уже несколько лет работает "Игротека", куда с удовольствием ходят целыми семьями, - это тоже один из способов улучшить отношения детей и родителей. Можно посмеяться, пошутить, а заодно и лучше узнать друг друга.

Каков, на ваш взгляд, среднестатистический портрет современного подростка?

Светлана Калмыкова: Он живет в огромном информационном поле. Много знает. Продвинут в плане информационных технологий. Но имеются проблемы с чувством ответственности. Когда-то в обществе говорили об ускоренном взрослении, акселерации, а сейчас все наоборот. Можно сказать, что дети у нас растут умные, но зачастую инфантильные. Я с такой категорией подростков общаюсь часто. Взросление у них происходит позже. Можно говорить, что подростковый возраст затянулся примерно до 21 года. Почему это происходит? Возможно, потому, что многие вещи современным детям достаются легко, без особых усилий. Не приходится собирать макулатуру и металлолом, полоть картошку, подолгу сидеть в библиотеке...

Ключевой вопрос

Ваш главный совет родителям?

Светлана Калмыкова: Любите своих детей. Обычно лет до девяти вы знаете, чем живет ваш ребенок. А потом общение с ним сводится только к назиданиям, поучениям, упрекам. Подросток, естественно, начинает сопротивляться, и контакт утрачивается. Поэтому, дорогие родители, делайте все, чтобы дети чувствовали вашу любовь. Чтобы они понимали: вы рядом, вы всегда готовы прийти на помощь. Но делать что-то нужно не за них, а вместе с ними. Разговаривайте с детьми, интересуйтесь их проблемами. Как интересоваться? Приходите к нам - мы подскажем.