У Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до нашей эры

Сенсационную находку принесли раскопки в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. В ходе исследований могильника Терезин в Туве были обнаружены древние мумифицированные останки, предположительно захороненные в первом веке до нашей эры, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН (Санкт-Петербург).

Мумия располагалась в каменном ящике. И это защитило ее от разрушения и разграбления.

Археологи отмечают хорошую сохранность найденных древних останков. Сейчас с мумией начали работать специалисты-реставраторы. Предварительный осмотр показал, что у нее сохранились фрагменты мягких тканей тела, кожа и даже детали одежды.

Раскопки в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС ведутся с целью сохранения памятников материальной культуры на побережье водохранилища энергостанции. Смена уровня воды разрушительно влияет на береговую линию, где находятся многочисленные памятники древней истории. Наиболее крупные из них могильники народа хунну Терезин и Ала-Тей, возраст которых превышает две тысячи лет.