Новости

Путин встретится с новым главой ОКР 12:28
Путин встретился с Блаттером 12:27
У Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до нашей эры 12:22
Саудовская Аравия предупредила о дефиците нефти во втором полугодии 12:15
"Джон Сноу" рассказал, что сделает после съемок в "Игре престолов" 12:15
Таможенники изъяли "травку", приготовленную для футбольных болельщиков 12:06
Вышел трейлер кукольной драмы Роберта Земекиса 12:05
Лавров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН 12:04
"Терминаторы" вооружат "умными" снарядами 12:04
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед 12:02
Прокуратура начала проверку после утечки химикатов под Иркутском 11:56
Глава "Лукойла" оценил влияние снижения акцизов на бизнес и цены 11:55
Глава департамента денежно-кредитной политики покинет Банк России 11:50
В аварии на Кутузовском проспекте погибли три человека 11:49
Фото: Линда Гамильтон снова стала Сарой Коннор в новом "Терминаторе" 11:49
В Петербурге машина улетела в реку из-за открытого люка 11:42
Берлинская полиция отберет холодное оружие у пассажиров электричек 11:35
Главу Ижевска выберут в августе 11:35
Появились кадры и фото со съемок нового фильма Роба Зомби 11:28
Сечин назвал причины роста цен на бензин 11:26
В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины 11:20
Минтранс: Цены на авиакеросин стабилизированы 11:20
В Башкирии ветер сорвал крыши с домов и больницы 11:16
В Минздраве поддержали запрет алкоголя в пластике объемом более 0,5 л 11:12
В Европарламенте рассказали о возможном снятии санкций с России 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 12:22
Рубрика: Общество
Проект: Наука

У Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до нашей эры

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Предоставлено пресс-службой ИИМК РАН Фото: Предоставлено пресс-службой ИИМК РАН
Фото: Предоставлено пресс-службой ИИМК РАН

Сенсационную находку принесли раскопки в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. В ходе исследований могильника Терезин в Туве были обнаружены древние мумифицированные останки, предположительно захороненные в первом веке до нашей эры, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН (Санкт-Петербург).

Фото: Western University
Раскрыта тайна самой крошечной египетской мумии

Мумия располагалась в каменном ящике. И это защитило ее от разрушения и разграбления.

Археологи отмечают хорошую сохранность найденных древних останков. Сейчас с мумией начали работать специалисты-реставраторы. Предварительный осмотр показал, что у нее сохранились фрагменты мягких тканей тела, кожа и даже детали одежды.

Раскопки в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС ведутся с целью сохранения памятников материальной культуры на побережье водохранилища энергостанции. Смена уровня воды разрушительно влияет на береговую линию, где находятся многочисленные памятники древней истории. Наиболее крупные из них могильники народа хунну Терезин и Ала-Тей, возраст которых превышает две тысячи лет.

Общество Наука Общество История Наука

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией
Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Совфеде прокомментировали слова Кикабидзе о Советском Союзе