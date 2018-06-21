Ученые из Кузбасса и Москвы возобновили раскопки "деревни динозавров"

Новый полевой сезон начался на известном местонахождении ископаемых животных мезозойской эры близ деревни Шестаково в Чебулинском районе Кемеровской области.

Туда, где до сих пор находят останки ископаемых животных мезозойской эры, сегодня прибыл экспедиционный отряд.

В составе отряда - сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея и Московского Палеонтологического института РАН имени А.А. Борисяка, студенты Кемеровского госуниверситета. А в июле к ним присоединятся коллеги из Томского госуниверситета. По словам директора Кемеровского областного краеведческого музея Ольги Феофановой, которые приводит пресс-служба администрации региона, главная задача нынешнего полевого сезона - прирезка нового участка земли с целью расширения масштабов поиска. Раскопки продлятся до 25 августа.

Кемеровский областной краеведческий музей - единственный музей в России, получивший в 2013 году лицензию на право пользования недрами Шестаковского комплекса с целью сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. За 2014-2017 годы в районе Шестаково обнаружено более двух тысяч образцов скелетов животных, включая массовые захоронения отлично сохранившихся останков целых семей пситтакозавров-динозавров, живших более ста миллионов лет назад. Уникальные находки выставлены в отделе природы музея.

Кроме того, в 2016 году ученые обнаружили на Шестаковском местонахождении скелет древнего млекопитающего - симметродонта, который жил в начале мелового периода (130-112 миллионов лет назад). А в 2017-м самой значимой находкой стали фрагменты скелета, которые предварительно определили как останки анкилозавра - ранее не описанного в ископаемой фауне местонахождения вида ящера.

Коллекция материалов, собранных учеными и музейщиками, представляет особую ценность и не имеет аналогов в России. Пситтакозавр сибирский вызывает интерес у специалистов. В 2016 году раскопки посетили сорок ведущих представителей палеонтологической программы ЮНЕСКО.