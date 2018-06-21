В Калининграде активизировались "черные" риелторы, которые выставляют на продажу квартиры душевнобольных людей. Позже суды признают продавцов недееспособными, а сделки - недействительными. Недвижимость возвращается законным владельцам. В результате покупатели остаются и без денег, и без квадратных метров.

Вернуть деньги - в далекой перспективе

Калининградка, назовем ее Наталья, решила приобрести жилье в центре города. Цена показалась привлекательной - 760 тысяч рублей. На оформление сделки собственник, 68-летний мужчина, пришел вместе с риелторами. Он молча подписал необходимые документы - договор купли-продажи и расписку о получении денег.

Нелюдимость продавца Наталью, впрочем, не смутила. Женщина общалась с посредниками, которые охотно отвечали на все вопросы. На самом же деле владелец квартиры, продавая жилье, был уверен, что расписывается в извещении о получении пенсии. В этом его убедили "черные" риелторы. Они же присвоили деньги, которые Наталья заплатила пожилому мужчине.

Женщина обратилась в полицию. В ситуацию вмешалась областная прокуратура, после чего калининградские следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, по-влекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Организаторам преступной схемы грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Но их личности правоохранителям еще предстоит установить, а вину - доказать.

- Покупательнице квартиры, которая также, на наш взгляд, является пострадавшей стороной, мы рекомендовали обратиться в суд, - комментирует ситуацию прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Калининградской области Дмитрий Сафарук. - Благодаря вмешательству прокуратуры области женщина получила право стать гражданским истцом по уголовному делу. Если суд признает конкретных граждан виновными в мошенничестве, покупательница сможет по-требовать, чтобы с этих граждан взыскали в ее пользу деньги.

Не стесняйтесь спрашивать

Калининградские риелторы не впервые проводят махинации с квартирами недееспособных людей. Два года назад сотрудники агентства недвижимости переселили пенсионера, страдающего потерей памяти, в социальный приют для лиц без определенного места жительства, а его квадратные метры продали постороннему человеку. Новый владелец даже успел заселиться в квартиру и сделать там ремонт.

Эту сделку суд тоже признал недействительной. Правда, тогда покупатель не смог доказать, что ничего не знал о состоянии здоровья продавца, он не мог не видеть, что из-за сильного тремора рук пожилой мужчина не смог самостоятельно написать расписку о получении денег.

- Но в любом случае можно констатировать, что "черные" риелторы в Калининграде активизировались. Поэтому мы призываем покупателей к бдительности. Женщине, которая заплатила за недвижимое имущество недееспособного пенсионера, достаточно было просто поговорить с собственником. Спросить, почему он продает квартиру, действительно ли он желает ее продать, задать еще несколько подобных несложных вопросов. Думаю, ответы могли ее насторожить, и она бы отказалась от совершения сделки, - продолжает Дмитрий Сафарук.

Совет юриста

Калининградский юрист Николай Сердюк тоже советует покупателям в обязательном порядке "интервьюировать" продавцов. Важно узнать, помимо всего прочего, как недвижимость оказалась в собственности у текущего владельца.

- Повышенное внимание следует проявить к продавцу весьма преклонного возраста, особенно если он зарегистрирован в квартире один. Нелишним будет поговорить с родственниками, если таковые имеются, соседями, людьми, которые с ним часто общаются, - продолжает юрист. - Разумеется, от сделки сразу же следует отказаться, если собственник демонстрирует явные поведенческие отклонения. Например, прислушивается к голосам у себя в голове, видит вещи, невидимые для остальных, издает странные звуки, странно двигается.

Другим тревожным звонком является чрезмерно низкая стоимость квартиры. Кроме того, вас обязательно должно насторожить предложение риелтора заключить договор купли-продажи по доверенности, в отсутствие реального собственника жилья. Ведь это, как правило, затрудняет проверку дееспособности и действительности волеизъявления продавца недвижимости, поясняет юрист.

- Можно также обезопасить себя с помощью "титульной страховки". Она обеспечивает гражданам финансовую защиту на тот случай, если сделка купли-продажи признается незаконной. Это, конечно, дополнительные расходы, но по сравнению со стоимостью квартиры, которую вы можете потерять, они невелики.

Кроме того, юридическую чистоту сделки в подобном случае проверит страховая компания. И если она откажет в страховке - значит, есть существенные риски, и от покупки этой квартиры лучше отказаться.

P. S.

Разумеется, бывают и случаи, когда честный продавец находится в другом городе, и его интересы представляет честный риелтор. Но важно просчитать все возможные риски. Во-первых, нельзя исключать, что у риелтора есть "свой" нотариус. Во-вторых, у граждан, страдающих психическими заболеваниями, случаются ремиссии. В-третьих, владелец недвижимости вправе в любой момент отозвать доверенность, отправив свой отзыв, к примеру, обычной почтой. И вашу сделку, совершенную, когда отзыв находился в пути, суд может также признать недействительной. Кроме того, самого доверителя на момент сделки может не быть в живых. Поэтому юристы советуют на всякий случай проверять доверенности в общем реестре доверенностей на сайте Федеральной нотариальной палаты - на предмет их наличия и их отзыва.