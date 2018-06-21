Страховые медицинские организации назвали 10 самых частых нарушений прав российских туристов во время отпуска. Корреспондент "РГ" посоветовалась со специалистами, как быть, если попадаешь в подобную ситуацию.

Какие телефоны помогут "Горячую десятку" антирейтинга открывает "отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что человек забыл полис ОМС дома". На втором месте - "требование перерегистрации полиса на территории временного пребывания". На третьем - "требование оплаты оказанных услуг в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона". Также в числе распространенных нарушений - отказ в открытии (закрытии) больничного листа, в приеме узким специалистом и даже отказ в медицинской помощи детям, если у взрослых нет нотариально заверенной доверенности на распоряжение данными ребенка.

Что же делать, если вы поехали в другой город на экскурсию и получили там травму? Или отправили своего ребенка погостить у бабушки, а малыш заболел? Подобных примеров неприятных неожиданностей можно привести массу. Важнее - уяснить для себя верный алгоритм поведения.

Правило первое

В пресс-службе территориального фонда ОМС посоветовали заранее вбить в память своего телефона несколько важных номеров. Во-первых, номер "горячей линии" территориального фонда ОМС того региона, куда вы направляетесь, и номер "горячей линии" своей страховой компании - узнать его несложно. Во-вторых, нелишим будет сфотографировать свой полис и тоже всегда хранить его в памяти своего смартфона. При любом нарушении со стороны медучреждений другого города сохраненные номера помогут вам справиться с проблемой.

Правило второе

Юрист Михаил Житнухин отмечает, что любое противоправное действие должно быть наказано. И если права туристов, ставших вдруг пациентами, по какой-либо причине нарушаются, у них есть все основания обратиться в надзорные органы, то есть в прокуратуру. Либо - для начала - в комитет здравоохранения, на подведомственной территории которого произошел инцидент. Телефон для жалоб и обращений есть на официальных сайтах во всех субъектах Федерации.

Правило третье

Светлана Мержвинская, советник исполнительной дирекции Северо-Западного отделения "Российского союза туриндустрии" советует всем туристам, отправляющимся в отпуск за рубеж или другие регионы нашей страны, заранее запастись так называемым "полисом имущественного страхования". Он включает любые имущественные риски, в том числе траты, связанные с получением медицинской помощи. Конечно, чаще всего такой "полис путешественника" приобретают туристы, выезжающие за рубеж. Но даже и для тех россиян, кто намерен провести отпуск в поездках по своей стране, он может быть весьма полезен. Стоимость такого "полиса путешественника" не слишком велика - порядка 2-3 тысяч рублей, но при необходимости он способен покрыть траты на 35 000 и даже 50 000 евро.

Справка "РГ"

По оценкам специалистов, чаще всего во время отпусков россияне сталкиваются с такими проблемами здоровья, как простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты; травмы различной степени тяжести (ссадины, ушибы, вывихи, переломы); воспаление глаз, ушей, носовых пазух при попадании воды; пищевые отравления и другие расстройства желудочно-кишечного тракта, связанные с переменой характера питания; перегрев на солнце и солнечные ожоги. Кроме того, достаточно частыми случаями обращения к врачу являются обострения стоматологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также аллергические реакции на укусы змей и насекомых.