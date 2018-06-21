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21.06.2018 15:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На вологодский фестиваль съехались театры из России и Европы

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
В Вологодской области стартовал XIV Международный театральный фестиваль "Голоса истории".
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В четверг на суд зрителей свои спектакли представят Вологодский театр кукол, Вологодский театр для детей и молодежи и Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Бровуна. Всего же на фестиваль приехали 23 театральных коллектива из одиннадцати регионов России и трех зарубежных стран.

Фото: Юлия Кудряшова-Белокрыс/Молодежный театр на Фонтанке
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Артисты, в том числе и из Чехии, Болгарии, Армении выступают на театральных площадках Вологды, Череповца и Кириллова. В конкурсной программе - 13 спектаклей, из которых четыре будут показаны на открытом воздухе, а девять - на сцене вологодских стационарных театров. Вне конкурса будет представлено еще тринадцать спектаклей.

Зрители уже смогли оценить актерскую работу представителей Вологодского драматического театра, Ульяновского драматического театра имени Гончарова, Ереванского государственного театра пантомимы, Театра драмы Карелии "Творческая мастерская". Главным же сюрпризом стало выступление необычного театрального коллектива - независимого театра "Пластилиновый дождь" из Самары. Его участницы - девушки-мимы на ходулях.

- Фестиваль "Голоса истории" проходит в Вологде с 1991 года, давно любим публикой и театрами. Участие театров кукол в специальной программе фестиваля 2018 года - нынешнее новшество. Билеты на фестиваль проданы практически все, значит средства областного бюджета потрачены не зря, - прокомментировал заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

Фестиваль продлится до 26 июня.

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