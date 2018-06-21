Новгородец ответит в суде за убийство и каннибализм

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении "валдайского людоеда". Молодого человека будут судить за "убийство, совершенное с особой жестокостью в целях использования органов и тканей потерпевшего" и "надругательство над телами умерших".

Инцидент произошел ночью 8 марта прошлого года. 22-летний житель города Валдай отмечал Международный женский день вместе со своей знакомой.

В какой-то момент пара поссорилась. Обвиняемый, вооружившись ножом и молотком, нанес потерпевшей множество ударов. Женщина скончалась на месте преступления. Затем молодой человек надругался над ее телом, совершив акт каннибализма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.