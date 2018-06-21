В Петербурге фанаты устроили парад флагов 12 стран-участниц ЧМ
В Петербурге сразу после открытия Фестиваля болельщиков ФИФА на Конюшенной площади любители футбола устроили спонтанный флэш-моб - парад флагов 12 стран-участниц чемпионата мира 2018 года.
- Не договариваясь заранее, фанаты из 12 стран вышли к ограждению сцены, и в один момент пространство площадки заиграло красками флагов Испании, Уругвая, Панамы, Португалии, Мексики, Ирана, Австралии, России, Саудовской Аравии, Алжира, Египта и Бразилии, - отметили в пресс-службе фестиваля.
Впрочем, подобные внезапные акции - не редкость. На сей раз инициатором стал болельщик из Бразилии - именно он первым направился к сцене и позвал фанатов других национальных команд. Сначала на его призыв ответили латиноамериканцы, потом россияне, а дальше египтяне и представители других стран.
- Теперь к ставшим традиционными шоу фонариков и исполнению "Катюши", возможно, добавится новый ритуал - начинать каждый день чемпионата с парада флагов, - добавили в пресс-службе.
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