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21.06.2018 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге машина улетела в реку из-за открытого люка

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге водитель легкового автомобиля не справился с управлением, пробил заграждение моста и рухнул в реку вместе с машиной. По счастливой случайности мужчина остался жив.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе городского ГУ МЧС, авария произошла на проспекте Шаумяна у дома №8.

По словам очевидцев, машина напоролась на люк с неплотно закрытой крышкой, подскочила, протаранила ограду и упала в Охту. Автомобиль утонул всего за 20 секунд, однако водитель успел выбраться - его подобрал проходящий мимо катер.

- В 10.45 кран спецчасти достал автомобиль со дна реки Охта, - уточнили в Главном управлении МЧС по Петербургу.

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