Администрация Петрозаводского городского округа придумала, как решить проблему с расселением некоторых аварийных домов. Чиновники предложили инвесторам, готовым на месте старых строений построить новые, купить семьям квартиры.

Речь идет о пяти двухэтажных деревянных домах. Но на самом деле из них до сих пор стоит только один - на улице Луначарского, 34. Остальные, по данным мэрии, давно снесены, однако числятся в реестре. Людей из этих авариек сразу переселили в маневренный фонд, где они и ждут благоустроенного жилья по сегодняшний день. Для них потребуется порядка 700 квадратных метров.

Дом же по улице Луначарского после расселения администрация городского округа снесет за счет собственных средств, в том числе и гаражи, и другие хозяйственные постройки. Таким образом, будет освобождена площадка для нового строительства. А вот, кто получит этот участок в расширенном центре Петрозаводска, пока неизвестно.

Мэрия собирается объявить аукцион на застройку этого участка. Фирма-победитель должна взять на себя дополнительное обременение - обеспечить квартирами оставшихся жителей аварийных домов.

Нужно сказать, что в Петрозаводске гораздо больше аварийных строений, которые нужно сносить. У мэрии на это не хватает денег. В итоге здания заполонили бездомные, в них постоянно случаются пожары. А если расселенные дома и разобрали, то строительный мусор не вывозят месяцами. Люди близлежащих домов, устав от подобных свалок, постоянно жалуются и требуют привести территорию в порядок. Чиновники отвечают, что они здесь и ни при чем. Мол, виноваты подрядчики. Это они не выполнили условия контракта: строения демонтировали, а мусор не вывезли. Теперь весь этот строительный хлам будут убирать в рамках программы ликвидации несанкционированных свалок.

Но, конечно, снесенные дома и оставшиеся после них груды мусора не идут ни в какое сравнение с проблемами людей, вынужденных годами дожидаться благоустроенного жилья в маневренном фонде. Две семьи из аварийного дома по той же улице Державина, но не вошедшего в список обременения для инвесторов, всеми силами пытаются откреститься от маневренного фонда.

Этот одноподъездный двухэтажный деревянный дом сначала определили в список подлежащих капитальному ремонту, а потом в одночасье перевели в аварийный. Жители муниципальных квартир были вынуждены съехать в маневренное жилье. А две семьи, которые приватизировали квартиры, сделали в них ремонт, отказываются. Их не устраивает жилье, которое предлагают. Они опасаются, что если согласятся, то останутся, как и многие другие, в этом маневренном фонде на долгие годы.

Мэрия Петрозаводска пытается создать прецедент и начать расселять аварийные дома с помощью компаний-инвесторов, готовых за земельные участки купить благоустроенные квартиры их жильцам. И, кстати, есть компании, готовые за это взяться.