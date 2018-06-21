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21.06.2018 13:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вторичное новоселье

В Заполярье для переселенцев из ветхого жилья отремонтируют опустевшие квартиры
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7596 (133)
Муниципальные власти Заполярья нашли способ ускорить расселение аварийного жилья: тратить деньги не только на строительство новых домов, но и на ремонт пустующих квартир во вторичном фонде. Таких, по разным причинам оставленных жильцами, в Заполярье около тысячи, и ремонт каждой из них обойдется в два-три раза дешевле, чем стоимость аналогичной в новостройке.
Фото: Алексей Михайлов/РГ Из таких квартир жильцы часто готовы переехать куда угодно Фото: Алексей Михайлов/РГ
Из таких квартир жильцы часто готовы переехать куда угодно Фото: Алексей Михайлов/РГ

Первым высказал эту идею глава Кандалакши Михаил Павлов. Суть его предложения, направленного в администрацию Мурманской области, заключалась в том, чтобы при формировании новой программы по расселению аварийного жилищного фонда на 2018 год предусмотреть в региональном бюджете средства на ремонт пустующего жилья в муниципалитетах. По его словам, в Кандалакше пустует около двух тысяч пригодных для жилья квадратных метров. До сих пор за счет собственных средств кандалакшским властям удавалось ремонтировать одну-две квартиры в год.

Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости
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- Администрация области поддержала наше предложение, - рассказал Павлов. - Деньги нам выделили, мы сейчас объявляем конкурс на ремонт восьми квартир, которые отдадим очередникам.

Новый подход поможет решить еще одну проблему. Как правило, пустующие квартиры находятся в частично заселенных домах, - а значит, их необходимо отапливать и обслуживать за муниципальный счет. Эти расходы складываются в огромную сумму -несколько сотен миллионов рублей ежегодно. Например, в Оленегорске одна из самых высоких долей расходов муниципального бюджета приходится на содержание пустующего жилфонда - около 70 миллионов рублей. А всего в Мурманской области пять муниципальных районов, 12 городских округов, 13 городских поселений и 10 сельских поселений, и пустующее жилье есть практически везде.

Кроме того, проблема расселения обветшавших домов-времянок на Кольском полуострове стоит очень остро. По данным регионального минстроя, на 1 апреля 2018 года в таких домах проживали 8784 человека. То есть ситуация парадоксальна: тысячи человек в Заполярье ждут не дождутся обещанного им нового жилья, при этом властям приходится тратить сотни миллионов рублей на пустующие квартиры, в которых никто не живет. Суммы, потраченные на ремонт квартир, вполне сопоставимы с расходами муниципалитета на содержание их как пустующих. А затем их ремонт и заселение способны принести экономический эффект уже через полтора-два года.
Почему аварийное жилье появляется быстрее, чем расселяется

- При советской власти хоть какая-то надежда была, - жалуется Анна Иванова, жительница одного из старых двухэтажных домов Мурманска. - Очередь хоть как-то двигалась. Сейчас же дома просто разваливаются, и никому нет до этого дела. Я бы куда угодно переехала, очень хочется хотя бы под старость пожить в благоустроенной квартире.

Отметим, кстати, что в Мурманске такая практика существует не первый год, но здесь пустующее жилье ремонтируется за счет городского, а не регионального бюджета. Столица Заполярья может себе позволить такие расходы. В 2018 году здесь предполагается привести в порядок 60 квартир, из которых 49 расположены в одном и том же доме на улице Молодежная жилрайона Росляково.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Как исправить ошибки при расселении аварийного жилья в СЗФО

Что касается строительства новых "социальных" домов, предназначенных для очередников Заполярья, то это долгий и чрезвычайно тернистый путь. Таких домов строится очень мало, а качество их часто оставляет желать лучшего. Например, в новых "веллеровках" на проспекте Героев-Североморцев в Мурманске выявлены недостатки системы горячего водоснабжения. А в поселке Умба строительство трех социальных домов окончилось возбуждением уголовного дела и отставкой в 2016 году главы поселка Анатолия Хмеленцова. Ремонт пустующих квартир становится одной из главных надежд обитателей деревянных времянок, которых в Мурманской области насчитывается сейчас 495.

Прямая речь

Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области:

- Вкладывать деньги в ремонт бесхозяйных квартир - очень хорошее предложение, я его полностью поддерживаю. Ждать еще несколько лет, когда построят новый дом, или переехать уже сейчас в благоустроенное жилье в пятиэтажке - большая разница для людей, десятилетиями живущих в домах с удобствами на улице.

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