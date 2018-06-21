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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пройтись бы метлой

Чиновники продолжают думать, как очистить Симферополь от мусора
Текст: Алена Шкавронская
Российская газета - Неделя - Крым №7596 (133)
Республиканские власти готовы выделить крымской столице деньги на очистку города от мусора. 41 миллион рублей запросили в администрации Симферополя на ликвидацию несанкционированных свалок и решение других мусорных проблем. Еще 72 миллиона нужно на закупку техники.
Салгир стал символом бесхозяйственности властей города. Фото: Елена Гусакова / РГ Салгир стал символом бесхозяйственности властей города. Фото: Елена Гусакова / РГ
Салгир стал символом бесхозяйственности властей города. Фото: Елена Гусакова / РГ

Проблему на днях обсуждали высокопоставленные чиновники на заседании правительства республики. Слушали отчет городской администрации о том, сколько улиц "охвачено уборкой", сколько кубометров вывезено на полигон, как сложно вычистить территорию вокруг баков, заставить горожан заключать договоры и не мусорить где попало.

В Симферополе загорелся закрытый мусорный полигон

По данным главы администрации Игоря Лукашева, за последние две недели коммунальщики вывезли 58,3 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов, ежедневно было задействовано 43 единицы техники и несколько сотен дворников. Кроме того, коммунальщики справились с 98 тысячами квадратных метров так называемого случайного мусора на 145 улицах, а еще сотни тысяч "квадратов" дорог полили водой. Также шла речь о борьбе с несанкционированными свалками, мусорными "заторами" в Салгире и сложностях починки необходимых для работы машин.

- Дайте подтверждение, проработайте вопрос совместно с министерством экологии, - сказал глава РК Сергей Аксенов. - Если город уложится в запрашиваемую сумму и за эти деньги реально все очистить, мы их найдем.

Удивительно, что эти обычные хозяйственные вопросы муниципалитета приходится решать в правительстве. Где вдруг выясняется, что для наведения элементарного порядка на улицах почему-то не хватает денег, техники и эффективных чиновников, отвечающих за это направление. И всего этого не хватает уже не первый год. Планы борьбы с проблемой тоже готовятся и обсуждаются на разного уровня совещаниях регулярно. И как-то уже стыдно на предшественников пенять...

Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере

При этом в механизированной уборке дорог, например, задействован только один автомобиль-пылесос. Остальные сломаны и пока находятся в процессе ремонта. Кроме того, нет нужного количества поливальных машин. А водители мусоровозов и прочей техники приступают к работе к тому времени, когда город уже просыпается. Как сообщалось на заседании Совмина, мониторинг показывает: в пять утра огромный город метет только один дворник и убирают три спецавтомобиля. То есть к восьми утра столица не может быть убрана.

- Симферополь находится в ложбине, и, если его не зачищать от мусора и не мыть каждый день поливальными машинами, он так и останется грязным, - говорит член Общественной палаты Крыма и директор одного из предприятий Симферополя Александр Баталин. - Я только приехал из Краснодара, где улицы чистые, а газоны ухоженные. Пока у нас в четыре утра не будут делать полноценную уборку, ситуация не изменится.

Кстати

Глава РК Сергей Аксенов поручил симферопольским властям до 1 августа предоставить Градостроительному совету РК уточненный проект реконструкции набережной реки Салгир. При этом проект рассматривается уже несколько лет. На его реализацию сначала планировали выделить 790 миллионов рублей, потом 1,5 миллиарда. Но до сих пор нет окончательного понимания, сколько средств необходимо на проектирование и в дальнейшем на ремонтно-восстановительные работы. В данный момент многие ограждающие решетки отсутствуют, из-за чего родителям с детьми страшно гулять вдоль реки. Плитка на набережной разбита, газоны не ухожены, русло поросло травой и покрылось мусором.

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