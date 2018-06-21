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21.06.2018 10:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи рассказал о задачах по выполнению майского указа

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На XXVI заседании Госсовета - Хасэ РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с докладом о реализации в регионе нового майского указа президента РФ. Руководитель региона обозначил задачи, которые необходимо выполнить совместными усилиями органов законодательной и исполнительной власти республики для достижения показателей, обозначенных в этом документе.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Обращаясь к депутатам и приглашенным, глава РА напомнил, что подписанный 7 мая нынешнего года президентом указ определяет стратегические задачи для развития страны. Глава государства в этом документе поручил обеспечить достижение до 2024 года девяти национальных целей развития.

Фото: Алексей Гусев
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"Ясно, что основу опережающего комплексного развития должны составлять преобразования в каждом из регионов страны. И мы это четко осознаем. Так, в проекте Стратегии социально-экономического развития РА до 2030 года уже заложено требование ежегодного роста ВРП на уровне 3,9-5,1 процента в год, роста производительности труда - на уровне 3,1-3,3 процента. К 2024 году также запланировано снизить уровень бедности в республике в два раза. Это практически полностью соответствует установленному указом значению", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также обратил внимание на то, что положения указа в части снижения смертности населения, поддержки рождаемости и повышения качества медицинского обслуживания населения в Адыгее уже реализуются. Вместе с тем актуальным для республики является сокращение смертности в результате ДТП в 3,5 раза.

Кроме того, Мурат Кумпилов указал на значимость работы в части развития первичной медицинской помощи, достижения высокого уровня оказания медицинских услуг, обеспечения лечебно-профилактических учреждений к широкополосному доступу к интернету. Также поставлена задача развивать цифровую образовательную среду, повышать доступность дополнительного образования детей, конкурентоспособность выпускников.

Еще одна цель - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом. Мурат Кумпилов поручил Кабмину РА скорректировать соответствующие республиканские государственные программы, предусмотрев в них меры по решению данной задачи.

Амбициозной для Адыгеи названа задача увеличения экспорта товаров (услуг) несырьевых секторов экономики до 20 процентов ВРП. Важным направлением работы является формирование комфортной городской среды. В этом году на эти цели в республике направляется 245,8 миллиона рублей (в 2017 году - 113 миллионов). Необходимо расширить практику активного участия граждан в благоустройстве парков, дворов, населённых пунктов в целом. Кроме того, для выполнения указа президента необходимо наращивать темпы жилищного строительства в регионе в 1,5 раза.

Фото: Алексей Гусев
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В ходе выступления глава Адыгеи обратил внимание на то, что до 1 октября 2018 года правительство РФ планирует разработать и представить национальные проекты и программы по 12 направлениям социально-экономического развития страны. В связи с этим Мурат Кумпилов поручил Кабмину РА в кратчайшие сроки подготовить и представить в правительство свои предложения по обозначенным направлениям деятельности. И для их обсуждения широко использовать общественные дискуссионные площадки.

Также поставлена задача проанализировать все отраслевые государственные документы региона, при необходимости скорректировать госпрограммы РА с учетом задач, обозначенных в новом майском указе, интегрировать в республиканские госпрограммы мероприятия национальных проектов, определить объем необходимых ресурсов и источники финансирования.

"Результаты реализации этих проектов и программ напрямую зависят от того, насколько эффективно мы сможем синхронизировать работу республиканских органов власти с федеральным центром. Это то, на чем нам необходимо полностью сконцентрироваться в ближайшие шесть лет", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

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