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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мельпомена переезжает

Как будет выглядеть новая Театральная площадь в Севастополе
Текст: Антон Герасименко (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7596 (133)
Архитектурно-художественный совет при правительстве Севастополя утвердил внешний облик и внутренние планировки зданий двух театров, которые разместятся в новом центре культурной жизни города.
Хотя здания существуют только на эскизе, они уже получили адреса — ул. Руднева, 13-31. Фото: ООО "МВ-проект" Хотя здания существуют только на эскизе, они уже получили адреса — ул. Руднева, 13-31. Фото: ООО "МВ-проект"
Хотя здания существуют только на эскизе, они уже получили адреса — ул. Руднева, 13-31. Фото: ООО "МВ-проект"

Стало известно, как будет выглядеть новая Театральная площадь в Севастополе - в начале июня члены Архитектурно-художественного совета по вопросам эстетического оформления, городской среды, благоустройства, наружной рекламы и озеленения при правительстве Севастополя рассмотрели и утвердили проект. Ранее не публиковавшиеся эскизные визуализации, которые дают представление о выбранном архитектурном решении, "РГ" показал директор Севастопольского академического театра танца Александр Елизаров.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Тендер на проектирование зданий выиграла московская фирма "МВ-Проект". На пустыре вблизи городского Центра занятости населения разместят здания двух театров, давно нуждавшихся в улучшении условий - Севастопольского театра юного зрителя и Академического театра танца им. В. А. Елизарова. Они уже получили адреса - ул. Руднева, 13-31.

- К августу компания-проектировщик должна выйти на экспертизу проекта, далее будет определен подрядчик для строительства здания, - сообщил Александр Елизаров.

Площадь ТЮЗа - 12 тысяч квадратных метров, предусмотрено строительство большого (414 зрительских мест) и малого зала (100 мест), шесть этажей, из которых один подземный (включает парковку и технические помещения). Здание театра танца будет с переменной этажностью (от двух до четырех надземных этажей), его площадь чуть меньше - 10 тысяч "квадратов". Максимальное количество зрителей, которые смогут смотреть хореографические постановки, больше, чем в ТЮЗе - 750 человек. На необходимости создания столь большого зала настаивало правительство города - "чтобы площадка могла принимать любые коллективы, вплоть до труппы Большого театра", - поясняет Александр Елизаров. Площадь зеркала сцены, ее глубина, размер оркестровой ямы удовлетворяют этим высоким требованим. Партер может при необходимости увеличиваться за счет дополнительного верхнего сектора - именно так будет достигаться максимальная вместимость зала, в обычном режиме будет "работать" 450 кресел.

- В нашей деятельности обязательно есть две составляющие: музыкальная и хореографическая. Нынешние площади стесняют нас лишь до уровня хореографии. Любой танец раскрывается в сочетании с живым музыкальным сопровождением, и мы рассчитываем улучшить эту часть, - говорит директор театра танца.

Коллектив рассчитывает на дополнительный простор для работы с декорациями и надеется, наконец, получить возможность разделить репетиции и спектакли - сейчас весь процесс происходит в одном и том же зале Дворца детского и юношеского творчества, репетиции в котором расписаны буквально по минутам.

P.S.

Среди приоритетных проектов в сфере культуры Севастополя, включенных в Федеральную целевую программу развития, - строительство двух театров и реконструкция Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого.

Хотя здания существуют только на эскизе, они уже получили адреса - ул. Руднева, 13-31.

Культура Театр В регионах

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