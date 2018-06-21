Это ЧП до сих пор обсуждают в столице Кубани: слабое сердце пенсионерки остановилось во время очередного марш-броска по лестнице. Оказалось, что лифт в этом высотном панельном доме на улице Яна Полуяна, 38, как и еще в десятках городских многоэтажек, давно не работает.

- Женщина страдала избыточным весом, высоким давлением и состояла на учете в поликлинике. Чтобы попасть на плановые осмотры к врачу, ей каждый раз приходилось самостоятельно спускаться и подниматься, испытывая сильнейшие нагрузки, - рассказывает управдом Виолетта Фисенко. - Соседке было всего 56 лет. И теперь многие пожилые люди боятся без лишней надобности покидать свою квартиру.

А ведь жильцы поначалу обрадовались, что наконец-то им заменят старенький лифт, и были готовы потерпеть неудобства. Новый механизм установили в рамках региональной программы капремонта. Подрядчики обещали все сделать за месяц. Но прошло уже три с половиной, а воз и ныне там. В других домах ситуация аналогичная. Так, в доме на улице Тюляева, 18 подрядчик приступил к работам еще в феврале, однако новое оборудование появилось лишь в половине подъездов.

- В нашем доме лифты уже восемь лет нуждались в обновлении. И вот, наконец, заменили пять подъемников, их пустили в конце мая, а через неделю отключили из-за недочетов: одна кабина застряла между этажами, затем другая, - поясняет управдом Маргарита Алейникова. - Конечно, особенно тяжело старикам и молодым мамам. В некоторых подъездах мы оборудовали небольшие площадки, где можно ставить детские коляски, а не тащить их наверх. Надеемся, что ситуация все-таки изменится, а вот замену шести оставшихся старых лифтов пришлось передать другому подрядчику.

По данным администрации муниципалитета, срыв графиков замены подъемников в городских многоэтажных домах случился из-за подрядных организаций, "не рассчитавших свои силы".

Подрядчики обещали все сделать за месяц. Но прошло уже три с половиной, а воз и ныне там

- Один из подрядчиков - Карачаровский механический завод - должен был заменить 59 лифтов. Работы начались на всех объектах - в шести домах уже установлены 22 лифта, а в остальных не доведены до конца, хотя по контракту должны были завершиться к 12 апреля. Много времени заняла подготовка технической документации: испытание на безопасность каждого устройства инженерным центром, составление паспорта объекта, проверка Ростехнадзора. Получается длинная цепочка ведомств. Постараемся максимально ускорить процесс и пустить лифты к концу июня, - рассказывает заместитель руководителя МКУ "Горжилхоз" Евгений Пелипенко.

А вот фирма-подрядчик "Эрбауэр", по словам властей, провела замену лифтов только в шести домах из 24. В результате договор с ней был расторгнут, сейчас ведется претензионная работа, после чего процедуру выбора подрядчика объявят повторно.

В начале июня мэр Краснодара Владимир Первышов со специалистами посетил "проблемные" дома, где новые лифты не сдали в срок, и потребовал применить все предусмотренные по контрактам санкции за нарушения.

- Замена лифтов для многих домов (которым уже по 30 и больше лет) - долгожданный ремонт. Жители готовы к временным неудобствам, но только когда подрядные организации выдерживают взятые на себя обязательства и сроки. За нарушения выигравшие конкурс подрядчики должны понести всю предусмотренную в контрактах ответственность, - отметил мэр.

Наверное, как говорится в таких случаях, "виновные понесут соответствующее наказание". Однако большинство краснодарцев, ставших настоящими заложниками процесса замены лифтов, до сегодняшнего дня и понятия не имеют, когда он завершится.

Кстати

Всего программой капремонта в прошлом году предусмотрена замена 123 лифтов в 54 домах Краснодара. По данным мэрии, размер неустойки из-за нарушения сроков уже превышает 2 миллиона рублей.