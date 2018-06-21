Владислав Зинченко - человек в крае известный. Первый среди журналистов региона Герой труда Кубани уже 34 года возглавляет газету "Единство" Павловского района. И вот недавно он выпустил необычную книгу под названием "Минеральный" секретарь", в которой собраны невыдуманные истории из жизни репортеров.

Например, о том, как молодой корреспондент в заметке о футболе вместо фамилий спортсменов привел их клички, доверившись старому болельщику, или чем обернулось шутливое объявление в первоапрельском номере. Причем каждую историю обязательно завершает рубрика "Анекдот в тему" (кстати, автор может рассказывать их часами, ни разу не повторившись).

Владислав Иванович, как родилась идея сборника рассказов?

Владислав Зинченко: В журналистских компаниях нередко делятся разными случаями из жизни. По просьбе слушателей я часто рассказывал смешные истории по несколько раз. Старый приятель профессор Александр Осташевский однажды строго наказал: "Давай, садись за стол и пиши!". И так я стал потихоньку писать, получилось 100 с лишним страниц.

Почему "Минеральный" секретарь"?

Владислав Зинченко: Названием послужила одна из новелл. Хотя поначалу думал озаглавить книгу "Обманный пункт" - есть там маленькая зарисовка про ошибку, которую мы исправили, и это возмутило многих специалистов сельского хозяйства. В то время в районе действовал обменный пункт завода "Ростсельмаш": приносишь старую деталь, а тебе выдают новую. А она хуже, чем старая (в кооперативе где-то делали). Пункт проклинали и инженеры, и механики. И вот в материале в слове "обменный" закралась описка: вместо буквы "е" набрали "а". Получилось "обманный". Такие вещи в советское время не спускали. Дали поправку, но тут в редакцию звонят: "Зачем вы дали поправку? Ведь правильно написали! "Обманный" пункт". ...А потом подумал: все-таки заголовок "Минеральный" секретарь" больше привлечет. И попал в точку, судя по вопросу.

Есть уже отзывы читателей?

Владислав Зинченко: Многие смеются, говорят, что одних героев узнают сами журналисты и редакторы газет, других - жители моего района. Взять хотя бы зарисовку "Спасибо и тебе, Иосиф Виссарионович!" о председателе колхоза, который на отчетном собрании, будучи пьяным, перекрестился на портрет Сталина. Его потом вызывали в отделение госбезопасности. И вот неделю назад ко мне пришла дочь этого Героя Социалистического Труда, Майя Васильевна, она уже на пенсии, принесла коробку конфет с коньяком. Сказала: "Спасибо, но только надо было фамилию отца указать!". Я отвечаю, что, наоборот, думал, будете ругать. На самом деле смешных и несуразных ситуаций в жизни случается много, их нужно только уметь видеть, записывать, а затем облекать в литературную форму.

Вы уже многие годы редактируете газету "Единство". Как сегодня живут журналисты районок?

Владислав Зинченко: Как раз самые тяжелые времена для районных газет - нынешние. Для моей газеты "Единство" 90-е годы были очень удачливые: тираж стабильный - 12 тысяч экземпляров. Тогда в Павловском районе, как и в других местах, еще работали предприятия, созданные в советское время. Мы освободились от диктата КПСС, у нас были развязаны руки, писали много проблемных и критических материалов, а потом сверху потихоньку стали закручивать гайки. Журналистики сейчас на страницах все меньше, а пиара все больше. В структуре доходов газеты 70 процентов составляет реклама, но и она сокращается, потому что нет продаж. Помогают гранты.

Смешных и несуразных ситуаций в жизни много, их нужно только уметь видеть, записывать, а затем облекать в литературную форму

О чем, по-вашему, должен рассказывать журналист, чтобы привлечь читателя и конкурировать с интернетом? Ведь не будешь же писать на глобальные темы на своих страницах...

Владислав Зинченко: Глобальные темы поднимать нужно, но, например, о том, как они решаются в масштабах района, потому что с этим связаны многие вопросы, такие как создание новых предприятий и рабочих мест. От этого зависит благосостояние людей. В то же время мы можем позволить себе то, чего не может, скажем, федеральное издание, - рассказать о бабушке, вырастившей необычный цветок, или о соседе-столяре, создавшем деревянную скульптуру. Мы поднимаем обыденные темы, которые волнуют людей: улица не благоустроена, течет грязная вода из крана, очереди в больницах, состояние дорог и тротуаров, пассажирское сообщение. Вроде бы мелочи, но они серьезно портят настроение. Есть анекдот в тему. Пришли две старушки в банк и одна говорит:

- Петровна, сегодня и очереди нет! Пойдем в поликлинику скандалить!

По моему мнению, журналист, прежде всего, должен писать о том, что волнует людей.

Досье "РГ"



Владислав Иванович Зинченко родился в 1945 году. После школы работал на сахарном заводе, преподавал физкультуру в пионерском лагере Анапы. В 19 лет начал сотрудничать с газетой "Путь к коммунизму" Павловского района и вскоре был принят в ее штат. С апреля 1984 года возглавляет газету "Единство". Имеет звания "Герой труда Кубани", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" и "Заслуженный журналист Кубани".



Никита Сергеевич! Как вы оказались в этой дыре?

В начале 60-х в незамаевском колхозе "Страна Советов" работал главным агрономом Виктор Хрущев - специалист с высшим образованием, что по тем временам было редкостью. Благодаря его фамилии перед ним распахивались двери самых серьезных учреждений, чем он и пользовался во благо хозяйства. Не был лишен чувства юмора. Когда раздавался телефонный звонок, первым хватал трубку:

- "Страна Советов"! Хрущев у аппарата.

Так он отвечал, пока Никита Сергеевич был у власти. А когда того в октябре шестьдесят четвертого освободили со всех постов, пыл Хрущева незамаевского поугас. Над ним издевались все, кому не лень.

- Колхоз "Страна Советов"? Кто у телефона?

- Главный агроном.

- Как ваша фамилия?

- Хрущев.

- Никита Сергеевич! Как вы оказались в этой дыре?

Хрущев незамаевский обычно узнавал шутника и тоже посылал его, но не в дыру, а по другому, более известному, адресу.

Незадолго до снятия Хрущева московская редакция направила в Незамаевскую журналиста, пишущего на сельскохозяйственные темы, с заданием подготовить критическую статью о хозяйстве, которое получало самые низкие в районе урожаи. Тот побывал в бригадах, поговорил со специалистами, механизаторами, собрал цифры, факты и, вернувшись в редакцию, написал большой материал. Только название никак не выходило. Хотелось, чтобы оно было броским, ярким и сразу же привлекло читателя. Подключились коллеги.

- Есть! Есть заголовок! - воскликнул один из них. - "Куда Хрущев ведет "Страну Советов"?".

Решили проверить реакцию редактора. На его стол легла статья с этим заголовком. Редактор шутку оценил:

- Прекрасно! Но на бюро райкома партии пойдем все вместе, и все вместе положим партбилеты.

Статья вышла с дежурным заголовком типа "Повышать культуру земледелия". Через пару недель, после снятия Никиты Сергеевича, в редакции сокрушались:

- Надо было оставить статью с тем названием - из партии не успели бы нас исключить.

Анекдот в тему

Маленький мальчик подходит к Хрущеву.

- Это вы тот дядя, который заставляет кукурузу в тундре сажать?

- Кто тебе об этом сказал?

- Папа.

- Передай папе, что Хрущев не только кукурузу сажает.

Как амбал сынком стал

В 70-е годы одной из главных тем в районных газетах стали кормоцеха на фермах. В крайкоме партии внимательно просматривали каждый номер, и если раз в неделю ничего не появлялось о кормоцехах, редактора вызывали на ковер. О кормоцехах и их роли в подъеме животноводства приходилось писать даже тем, кто не мог отличить корову от быка.

Журналистка, далекая от сельского хозяйства, в своем репортаже передает беседу опытного оператора с молодым.

- Кашу, сынок, для коров варить непросто, - поучал мастер новичка.

Прошло года три. В один из зимних дней я приехал на эту ферму брать интервью у заведующего. Он назвал лучших доярок и скотников.

- Может, операторов кормоцеха отметим?

- Да, конечно! - заведующий обратился к учетчице. - Петровна! Как фамилия Сынка?

Записав его фамилию в блокнот, я решил встретиться с Сынком, извиниться за ту публикацию, за кличку, которую невольно дала ему журналистка. Каково же было мое удивление, когда увидел почти двухметрового гиганта с могучими руками и добрым лицом.

- Не переживайте, товарищ корреспондент, - улыбнулся он. - Я газете, наоборот, благодарен. Раньше на ферме меня все Амбалом называли, а теперь ласково - Сынком.

Анекдот в тему

Солдаты одного подразделения во время учений подобрали симпатичного бульдога и дали ему кличку Сержант. В казарме для него выделили укромный уголок. На одеяле, которым его укрывали, было выведено три лычки. Как-то общий любимец забрался в канцелярию и сжевал там кипу важных документов.

- Ты почему не прогнал этого стервеца, когда он здесь появился? - напустился на дневального дежурный офицер.

- Простите, капитан, но я не посмел этого сделать, ведь он старше по званию, я - рядовой, а он - сержант.