Жители калмыцкого поселка Ачинеры, где живут около 700 человек, в том числе старики и инвалиды, остались без медицинской помощи. И это притом что здесь имеется фельдшерский пункт. Просто в нем, увы, некому работать, а двери медучреждения теперь закрыты для сельчан.

Решить проблему не помогла даже программа "Земский доктор", по которой медработникам, отправляющимся в глубинку, выплачивают подъемные в размере миллиона рублей. В Калмыкии таких врачей называют миллионщиками. Деньги, кстати, для небогатой степной республики немаленькие, но в данном случае проку от них оказалось немного. Местные жители лишь вздыхают и разводят руками.

- Раньше в медпункте был полностью укомплектованный штат. Там 35 лет работала моя соседка, но она заболела и уволилась. Потом у фельдшера заболел брат, и, чтобы ухаживать за ним, она тоже ушла с работы. Еще была молодая медсестра, но она не захотела брать на себя ответственность и оставаться одна. Тоже ушла. После этого к нам прислали врача - "миллионщицу". Та поработала и ушла в декрет. Потом, вроде, вышла, но, как оказалось, ненадолго: снова беременность и отпуск по уходу за ребенком. Прислали еще молодого специалиста. Та, поработав некоторое время, тоже отправилась в декрет. После этого мы вообще остались без медицины, - рассказывает корреспонденту "РГ" жительница Ачинер Ольга Лупиногина.

Проблемой заинтересовалось региональное отделение ОНФ. Общественники-"фронтовики" специально выезжали в поселок и убедились, что ситуация вопиющая.

- Само здание фельдшерского пункта в поселке есть, но оно закрыто на ключ. Такое положение дел, когда люди не имеют возможности получить вовремя квалифицированную медицинскую помощь, абсолютно недопустимо, - уверена сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калмыкии Надежда Ильянова.

Отсутствие оперативной медпомощи усугубляется еще и труднодоступностью Ачинер. От поликлиники в райцентре, в поселке Комсомольском, Ачинеры отделяют 70 километров, но добраться туда в экстренной ситуации совсем непросто. Черноземельский район, в котором располагается населенный пункт без фельдшера, находится в зоне опустынивания, и если вовремя не расчищать межпоселковые дороги, то наступление песков парализует транспортное сообщение, а дорога до райцентра становится непреодолимой полосой препятствий.

- Когда дует ветер и движутся барханы, ее полностью засыпает. Сейчас сезон ветров, и техники для расчистки дорог не хватает, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев. - Нефтяники под Комсомольском расчищают путь к себе на объект тракторами. А наши машины буквально зарываются в сыпучий песок. Ветер дует страшно, ужас, что творится. Вот, даже свет отключился, наверное, тоже из-за ветра, - сокрушается Ольга Лупиногина.

В результате спасаться приходится иначе.

- Я, например, звоню знакомым врачам, спрашиваю, что предпринимать в той или иной ситуации. Они по телефону дают советы. Была бы в поселке хоть медсестра, которая делала бы назначенные в райцентре процедуры. А то ведь вообще не к кому обратиться. Так и умереть можно. Буквально вчера, кстати, умерла односельчанка. Лежачая была, после инсульта, Шура звали. 77 лет. Может, если бы была нормальная медпомощь в поселке, она и прожила бы дольше, - вздыхает Ольга Лупиногина.

Между тем

В поселке Лола ОНФ зафиксировал неудовлетворительное состояние фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Учреждение размещается в арендованном неприспособленном здании. Там нет своего фельдшера, а ставка остается вакантной.

- Конечно, назвать ФАПом то, что мы увидели, очень сложно. Само помещение разрушается, ему не поможет даже капитальный ремонт. Кроме того, в пункте отсутствует оборудование, входящее в обязательный перечень, а о наличии каких-либо медикаментов здесь и речи нет, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калмыкии Санал Порсунков. Администрация поликлиники, в ведении которой находится ФАП, два раза в месяц командирует туда терапевта и один раз в неделю - медсестру из близлежащего поселка Аршан. А в поселке Северном офис врача общей практики уже месяц как остался без электричества. По словам руководства местной поликлиники, его отключили из-за долгов прежнего хозяина помещения.

Кстати

"РГ" неоднократно писала о другом калмыцком поселке - Каажихин, который во время дождей также оказывается отрезанным от цивилизации из-за ненадежной дамбы через реку Кара-Сал и размытой дороги. Там уже был печальный прецедент: у местной жительницы случился микроинсульт, и ей несколько часов не могли оказать помощь. Позднее врачи сказали: если бы пациентку доставили в больницу быстро, осложнений удалось бы избежать. Теперь у пенсионерки отнялась вся левая половина тела.