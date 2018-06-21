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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пропускной бал

Сколько стоит выпускной в школах юга России
Текст: Елена Мелихова, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7596 (133)
Стоимость ростовского выпускного начинается от пяти тысяч рублей. Это по самым скромным подсчетам. В среднем же родители выкладывают 10 - 15 тысяч рублей. Но есть и те, кто не жалеет и 40 тысяч. Все зависит от размера кошелька, запросов чада, пожеланий родительского комитета и статуса учебного заведения.

Виктория Неверова заканчивает престижную частную школу в Ростове-на-Дону. К выпускному девочки там готовятся так, будто собираются не на вручение аттестата, а под венец. Платья покупают в бутиках или берут в дорогих свадебных салонах напрокат.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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- Мне платье обошлось в 20 тысяч рублей. Так это напрокат! В магазине такое стоит в пять раз дороже. Плюс туфли восемь тысяч. Папа сказал: выбирай любые, - рассказывает девушка.

Здесь все настолько индивидуально, что каждый рассчитывает только на свой вкус и кошелек. Модные наряды в большинстве ателье начинаются от семи тысяч рублей, но можно подобрать что-нибудь более бюджетное в магазине готового платья, а потом индивидуально доработать у мастерицы. Сумочка (три тысячи рублей), прическа в салоне (2500), макияж (2000). Не дешевле обходится подготовка к последнему балу и для ребят. Приличный костюм для мальчика стоит сегодня от восьми тысяч рублей. Плюс рубашка, галстук, туфли… Итого только на внешние атрибуты праздника потрачено 35 тысяч рублей. А еще подарки учителям (скидывались по три тысячи), цветы и шарики (еще по 2000). Также уже готов выпускной фотоальбом (четыре тысячи).

Конечно, можно проститься со школой и по бюджетному варианту. Все равно меньше чем в 8 - 10 тысяч не уложишься. Даже если розы для учителей срезать в собственном саду.

Фото: depositphotos.com
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- Готовиться к выпускному мы с другими родителями начали еще в октябре. Определили примерную сумму, назначили ответственного и ежемесячно сдавали по тысяче рублей. Чтобы было не так накладно, - рассказала Анна Семенова, мама одиннадцатиклассницы Кристины из Астрахани.

Отдельная статья расходов - ресторан. Минимальный взнос - 1500 рублей с человека. Отпраздновать выпускной можно и в школе. Получится заметно дешевле. Официально в учебных заведениях запрещеноупотребление алкоголя. Однако жизнь показывает, что бутылки откуда-то все же появляются. Для городов, расположенных на судоходных реках, есть еще один вариант. В Волгограде аренда теплохода в будни обойдется в сумму от 6500 рублей в час. На выходных дороже. В школе функции ведущего, как правило, берет на себя кто- то из учителей. Но чаще предпочитают пригласить профессионального массовика-затейника, который меньше пяти тысяч рублей не возьмет. При большом желании можно заказать и живое музыкальное сопровождение. Если повезет, можно договориться с исполнителем за три тысячи. Целая группа обойдется дороже.

Мнение

Катя Оболенская, выпускница школы №86:

- А я не иду на выпускной. Я не хочу тратить мамины-папины деньги на то, чтобы их проесть за один вечер. Честно, мне жалко пять тысяч, которые нужно сдать!

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