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21.06.2018 09:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Таганрогский тяжелоатлет установил мировой рекорд

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России №7596 (133)
Таганрогский тяжелоатлет Олег Перепеченов, дважды олимпийский чемпион, установил очередной мировой рекорд, подняв в положении лежа штангу, вес которой почти втрое превышает его собственный. Международный турнир проходил в Грозном, в нем участвовали более 30 лучших штангистов со всего мира. Россиянин показал наивысший результат.

- Самые сильные жимовики живут на территории СССР - в России, Казахстане, Белоруссии, среди зарубежных спортсменов мировые рекордсмены - это американцы. Я побил рекорд как раз американского тяжелоатлета. К сожалению, он не приехал на эти соревнования. Причем, узнав о моем новом достижении, американец тут же решил поднять штангу на два килограмма больше и порвал грудные мышцы. Я тоже боялся порвать, потому что два года назад на выступлениях в Москве был травмирован и с тех пор стараюсь тщательно следить за своим здоровьем, - рассказал "РГ" Олег Перепеченов.

Фото: Федерация инвалидного спорта Когалыма
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Рекорд 43-летнего таганрожца жим 275 килограммов при его собственном весе 98 килограммов. В турнире участвовали спортсмены, имеющие разный вес. Их результат подсчитывался по такой схеме: из веса участника вычитали вес штанги, которую он поднял. Победителем стал тот, у кого коэффициент был выше, чем у других. Всего давалось четыре попытки, по их результатам и определялся чемпион. Пятую попытку использовали те, кто шел на рекорд. Поэтому по итогам турнира Олег Перепеченов занял второе место, а на пятом подходе установил новый мировой рекорд.

Сейчас штангист вернулся в родной Таганрог к тренерской работе. Перепеченов готовит профессиональных тяжелоатлетов и преподает другие смежные виды спорта, тренируя взрослых и детей.

Справка "РГ"

В 2004 году Олег Перепеченов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах. В 2008 году участвовал в пекинской Олимпиаде, где занял пятое место. В 2017 году завоевал "серебро" на чемпионате мира среди профессионалов по жиму штанги лежа.

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