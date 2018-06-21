У берегов Крыма нашли затонувший пароход с картинами

Участники подводной экспедиции на затонувшем в конце XIX века у берегов Крыма пароходе "Генерал Коцебу" обнаружили более 10 картин. Среди них могут быть работы Ивана Айвазовского, рассказал ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

- В салоне для пассажиров первого класса обнаружили более десятка картин, - сообщил Дунаев. - Картины практически не сохранились. Они в рамах, видны какие-то отдельные фрагменты. Но под слоем ила есть еще картины, которые могли сохраниться идеально. Очень большая вероятность, что среди них картины кисти Айвазовского.

Двухпалубный пароход "Генерал Коцебу" лежит на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. Он затонул в 1895 году, столкнувшись с транспортом Черноморского флота. В 1869 году он первым в истории прошел по Суэцкому каналу. На борту находилась делегация из России, в составе которой был и Айвазовский. Художнику было поручено запечатлеть церемонию открытия и сам канал.