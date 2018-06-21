Участникам и гостям ЧМ в Ростове передали привет с борта МКС
Болельщикам и участникам чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону передали привет с борта Международной космической станции. Министр экономического развития Ростовской области во время пресс-конференции в донской столице продемонстрировал приветственное видеообращение российского космонавта Олега Артемьева.
Максим Папущенко показал журналистам запись, переданную с МКС.
- Уважаемые жители и гости Ростова, в эти дни нас объединяет любовь к футболу. Наш экипаж тоже следит за любимой командой, - говорит на ней Олег Артемьев.
Кроме него, в состав экипажа входят космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Европейского космического агентства Серена Ауньон, Александер Герст, а также американские коллеги из NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Первый матч ЧМ-2018 прошел в донской столице 17 июня со сборными Бразилии и Швейцарии. На трибунах "Ростов-Арены" собралось более 43 тысяч зрителей. Во второй игре участвовали сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Впереди - еще три матча между командами Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а второго июля в Ростове-на-Дону ожидают матч 1/8 финала.
Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:00
Очередной игровой день на ЧМ-2018 откроется матчем между Данией и Австралией в Самаре. Чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф, австралийцы должны обязательно побеждать, ведь в первом туре очков они не набрали
Мохамед Салах: В сборной Египта нет разногласий 10:57
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о том, что в команде произошел конфликт после поражения от России на чемпионате мира. "Мы уважаем друг друга", - подчеркнул форвард
Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018
Сборная Испании по футболу в матче чемпионата мира-2018 одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0. Подопечные Фернандо Йерро, набрав четыре очка, догнали в турнирной таблице группы В Португалию