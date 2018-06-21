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21.06.2018 14:47
Рубрика: Спорт

Участникам и гостям ЧМ в Ростове передали привет с борта МКС

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Болельщикам и участникам чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону передали привет с борта Международной космической станции. Министр экономического развития Ростовской области во время пресс-конференции в донской столице продемонстрировал приветственное видеообращение российского космонавта Олега Артемьева.

Фото: Дирекция ЧМ-2018/ Ростов-на-Дону
В Ростове фан-зону посетило рекордное количество болельщиков

Максим Папущенко показал журналистам запись, переданную с МКС.

- Уважаемые жители и гости Ростова, в эти дни нас объединяет любовь к футболу. Наш экипаж тоже следит за любимой командой, - говорит на ней Олег Артемьев.

Кроме него, в состав экипажа входят космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Европейского космического агентства Серена Ауньон, Александер Герст, а также американские коллеги из NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Первый матч ЧМ-2018 прошел в донской столице 17 июня со сборными Бразилии и Швейцарии. На трибунах "Ростов-Арены" собралось более 43 тысяч зрителей. Во второй игре участвовали сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Впереди - еще три матча между командами Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а второго июля в Ростове-на-Дону ожидают матч 1/8 финала.

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