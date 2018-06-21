В Адыгее построят крупный водозабор и магистральный водовод

В Адыгее началась реализация масштабного проекта строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа. Глава РА побывал на стройплощадке в горах, где берет начало система водоснабжения республиканской столицы.

На место стартовых работ также прибыли депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, мэр республиканской столицы Андрей Гетманов, руководитель Майкопского района Алексей Петрусенко.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость проекта: от этого объекта зависит стабильное обеспечение водоснабжения населения Майкопа и Майкопского района, где проживает около 300 тысяч человек, а также развитие туристического комплекса в горной части республики.

Руководитель региона указал на необходимость синхронизировать все работы, связанные с реализацией проекта. На его личном контроле остается эффективность освоения бюджетных средств, качество и своевременность строительства объекта.

"Обеспечение наших жителей качественной водой и стабильным водоснабжением - это одна из важнейших стратегических задач. Мы последовательно ее решали. Большую работу в этом направлении провел депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник. Благодаря общим усилиям органов власти республики, сенаторов и депутатов Госдумы, мы получили одобрение проекта в Совете Федерации, Госдуме, правительстве РФ. В результате добились вхождения в федеральную программу и получили финансирование масштабного проекта строительства водовода и водозабора. Его реализация позволит в разы улучшить водоснабжение Майкопского района и Майкопа", - отметил Мурат Кумпилов.

Проект рассчитан на три года. Ежегодно на строительство объекта будет направляться более миллиарда рублей. Первый пусковой комплекс предусматривает строительство новой нитки магистрального водовода. В этом году планируется построить около 17 километров. На втором этапе будет завершено строительство подводящего водовода и новых водозаборных сооружений у ручья Водопадистый.

Действующий групповой водовод был построен в 1982 году, поэтому потребность в замене изношенных труб назрела давно. Государственная поддержка, предоставленная республике в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" в объеме более 1,3 миллиарда рублей, дала возможность построить 57,6 километра из 120,6 километра общей разветвленной сети водовода.

Программа завершилась, но требовались средства на продолжение реализации проекта. С 2014 года республиканские власти вели переговоры с федеральными министерствами о необходимости выделения средств для завершения объекта. И сейчас эту стратегически значимую задачу удалось решить. В Адыгее в течение 2018-2020 годов предстоит реализовать один из самых сложных в стране проектов, поскольку основная часть строительных работ будет проходить в высокогорье. Это потребует применения особых технологий и тщательного планирования работ.

После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечена бесперебойная подача воды в Майкоп и населенные пункты Майкопского района, устранены возможные проблемы в случае дефицита воды в горных источниках. Объем поставляемой воды увеличится до 150 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время максимальная производительность - 100 тысяч кубометров в сутки.