В Адыгее обсудили вопросы взаимодействия с федеральным центром

На XXVI заседании Госсовета-Хасэ РА обсуждались принимаемые меры по взаимодействию с федеральным центром для решения значимых для региона вопросов. О результатах этой работы депутатов проинформировал глава РА Мурат Кумпилов и депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник.

Глава республики поблагодарил сенаторов и депутатов Госдумы от Адыгеи за эффективное сотрудничество и активное содействие в продвижении интересов региона на федеральном уровне. Мурат Кумпилов подчеркнул, что все поднимаемые перед органами федеральной власти важные для республики вопросы доводятся до логического завершения. Республика уже получила поддержку и финансирование нескольких региональных проектов.

Владислав Резник сообщил о взаимодействии с Правительством РФ по выделению средств на строительство республиканского диагностического центра Адыгейской республиканской клинической больницы. Этот масштабный проект в сфере здравоохранения планируется завершить в конце текущего года. Он также проинформировал участников заседания Госсовета-Хасэ РА о том, что удалось получить лицензию на телевизионное вещание в Майкопе.

Решен ряд значимых задач по развитию транспортной инфраструктуры Адыгеи. Продолжено строительство второй очереди дороги в обход Майкопа. В федеральную собственность передан участок самой грузонапряженной автомобильной дороги от города Адыгейска до аула Бжедугхабль. Благодаря этому ежегодная экономия средств республиканского бюджета составляет 180 миллионов рублей.

Одним из самых важных вопросов, который удалось разрешить на федеральном уровне, - строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и городу Майкопу. На эти цели региону выделено около 3,8 миллиарда рублей. Реализация этого проекта уже началась, в нынешнем году планируется освоить более одного миллиарда рублей.

"На контроле еще один значимый проект - строительство очистных сооружений в Майкопе. Согласования на финансирование уже получены. Мы рассчитываем, что в августе после рассмотрения данного вопроса на заседании Госдумы РФ регион получит одобрение проекта", - отметил Владислав Резник.

Депутат заверил, что в дальнейшем будет продолжена активная работа по лоббированию интересов республики на федеральном уровне. Среди задач - принятие мер по увеличению энергомощностей в регионе. Как подчеркнул глава РА, снятие энергоограничений даст импульс дальнейшему развитию экономики региона, привлечению инвестиций.

"В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в течение последних двух лет Адыгея показывает устойчивый рост. В этом году республика заняла 24-е место в стране, поднявшись на 19 позиций. Это результат наших общих усилий - исполнительных и законодательных органов власти республики, сенаторов и депутатов Госдумы от Адыгеи, всех, кто задействован в созидательном процессе. Солидарная работа по созданию благоприятных инвестиционных условий будет продолжена. Результаты этой деятельности существенно влияют не только на динамику экономического развития, но и дают хороший социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы", - отметил глава РА.

Мурат Кумпилов также сообщил о социальных проектах, которые находятся в стадии реализации, и о ближайших планах по строительству новых соцобъектов. Так, Адыгея направит 750 миллионов рублей на возведение пяти детских садов. Их строительство начнется уже в текущем году. Детские сады появятся в населенных пунктах, где наибольшая потребность в обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях: в поселках Энем, Яблоновском и Тульском, станицах Ханской и Дондуковской. Глава РА заверил, что в республике будут приняты необходимые меры, чтобы к 2021 году ликвидировать очередность в детские сады для детей в возрасте до трех лет. Ранее был полностью решен вопрос с охватом дошкольным образованием детей от трех до семи лет.

В завершение глава РА подчеркнул, что для дальнейшей успешной реализации значимых проектов большое значение имеет тесное взаимодействие всех ветвей власти Адыгеи.