В Евпатории шесть человек пострадали при пожаре в пансионате

В евпаторийском пансионате "Арсенал" потушили пожар, в результате которого пострадали шесть человек.

- Трое в реанимации, один из них в тяжелом состоянии с ожогами 60 процентов тела, еще трое доставлены в больницу только что, - сообщает ТАСС со ссылкой главу администрации Евпатории Андрея Филонова.

Вероятно, возгорание началось на кровле санатория "Арсенал". В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону говорят, что огонь перекинулся с кровли на помещения. Площадь пожара - 280 квадратных метров, возгорание локализовали.

На месте работали шесть подразделений МЧС республики.