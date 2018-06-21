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21.06.2018 22:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Солнечный гонщик

На сочинской гоночной трассе испытали первый российский солнцемобиль
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Первый российский солнцемобиль SOL созданный на базе Молодежного конструкторско-технологического бюро Санкт-Петербургского политехнического университета, испытали на сочинской трассе "Формулы-1". Чудо техники уверенно преодолело несколько кругов известного трека на скорости до 80 километров в час.

Трудились над ним 20 аспирантов университета. В итоге форма необычного авто оказалась похожа на катамаран, что, как утверждают разработчики, позволяет снизить лобовое сопротивление с воздухом и увеличить скорость движения аппарата. Весит он не более 200 килограммов, а движется почти бесшумно.

- Ощущения необычные, - признается после первого круга управлявший солнцемобилем гонщик, пилот SMP Racing Дэвид Маркозов. - Но машина идет хорошо, проблем особых нет. Пожалуй, стоит только немного отрегулировать тормозную систему. Но это все мелочи.

Фото: photoxpress
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Собрали транспортное средство из композитных материалов российского производства. Его корпус, как и некоторые элементы ходовой части, созданы из углепластика, который часто используют в сфере авиации и военной техники.

Энергию же для движения машина получает от солнечных панелей площадью четыре квадратных метра, установленных прямо на ее крыше.

- Разработан он для участия в специальных спортивных соревнованиях - гонках на солнцемобилях - American Solar Challenge. За девять дней наша машина должна преодолеть около трех тысяч километров по дорогам общего пользования, - объясняет руководитель команды разработчиков Polytech Solar Team Евгений Захлебаев. - Максимальную скорость в 150 километров в час он может показать на прямом участке, а вот на сочинской гоночной трассе получилось разогнаться только до 80 километров в час.

Чтобы зарядиться, системе необходимо провести на солнце как минимум шесть часов. В Сочи с этим, разумеется, нет проблем. Плюс накапливается энергия и во время движения машины.

Максимальную скорость в 150 километров в час солнцемобиль может показать на прямом участке

Как выяснилось, авто оснащено автоматическим поддержанием оптимальной скорости, а также системой видеонаблюдения в кабине пилота и передачей его показателей в режиме онлайн. Плюс для безопасности водителя установлена стальная пространственная рама.

Кстати, разработчики солнцемобиля уверены, что используемые при его проектировании технологии позже вполне могут быть применены при создании транспорта будущего, предназначенного для городских дорог и личного пользования. Причем на территории нашей страны для испытаний подойдут именно южные города, особенно субтропический Сочи, ведь именно здесь больше всего солнечных дней в году.

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