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21.06.2018 10:05
Рубрика: Спорт

В Сочи полиция нашла потерянный телефон болельщика из Бразилии

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В олимпийской столице сотрудники полиции отыскали и вернули потерянный телефон болельщику из Бразилии, чья национальная сборная во время ЧМ-2018 базируется в Сочи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как выяснилось, бразилец Родриго Гоез забыл свой телефон в такси. Сначала он самостоятельно искал мобильный, пытаясь позвонить на него. Но попытки успехом не увенчались, в итоге иностранец обратился в местную дежурную часть.

- Инцидент произошел 15 июня. Причем принимавшие заявление полицейские поняли, что болельщик не успеет самостоятельно добраться до стадиона "Фишт", где уже через час должен был состояться футбольный матч между командами Испании и Португалии. Чтобы гость, впервые приехавший в Россию ради мирового спортивного события, не пропустил игру, сотрудники полиции сами доставили его к арене, - рассказали в главке кубанской полиции.

Пока футбольный фанат наслаждался зрелищным матчем, его пропажу удалось найти. Вскоре телефон вернули законному владельцу.

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