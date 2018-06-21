В Сочи полиция нашла потерянный телефон болельщика из Бразилии

В олимпийской столице сотрудники полиции отыскали и вернули потерянный телефон болельщику из Бразилии, чья национальная сборная во время ЧМ-2018 базируется в Сочи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, бразилец Родриго Гоез забыл свой телефон в такси. Сначала он самостоятельно искал мобильный, пытаясь позвонить на него. Но попытки успехом не увенчались, в итоге иностранец обратился в местную дежурную часть.

- Инцидент произошел 15 июня. Причем принимавшие заявление полицейские поняли, что болельщик не успеет самостоятельно добраться до стадиона "Фишт", где уже через час должен был состояться футбольный матч между командами Испании и Португалии. Чтобы гость, впервые приехавший в Россию ради мирового спортивного события, не пропустил игру, сотрудники полиции сами доставили его к арене, - рассказали в главке кубанской полиции.

Пока футбольный фанат наслаждался зрелищным матчем, его пропажу удалось найти. Вскоре телефон вернули законному владельцу.