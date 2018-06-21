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21.06.2018 09:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Попинуха для Забиваки

Болельщиков научат мастерить древние мячи
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7596 (133)
В Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова подготовили мастер-класс для гостей чемпионата мира по футболу. Занятия ведут члены клуба "Крупеничка". Болельщики, например, могут изготовить мяч, которым играли в древности.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Россия, конечно, не родина футбола, но народные забавы с мячом у нас были давным-давно - раскопки в старинных го- родах подтвердили это. Правила игр были самые разные.

Фото: Сергей Михеев
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- Мячи, которые делали из ткани, дети подбрасывали ногами, соревнуясь, у кого получится выше. Поэтому такой тканевой шар назывался "попинуха". Победитель должен был убегать, а остальные бросали ему вслед мячами, стараясь попасть в бегущего. Сувенир-попинуху, думаю, сейчас можно сделать за час, - рассказала учитель школы-интерната №1 Елена Кузнецова.

В обиходе были и мячи, которые шили из четырех-шести пятиугольников. Технология напоминает современную, когда обшивку футбольного "снаряда" собирают из 32 кусочков: 12 пятиугольных и 20 шестиугольных. Разумеется, никаких воздушных камер раньше не было, поэтому у мячей была начинка: их набивали лоскутками или сеном.

Дети на мастер-классах могут изготовить набор болельщика: трещотку, дудочку, флажки с символикой сборной. На занятии "Art-футболка" гостей научат наносить на одежду или сумку принт с помощью термобумаги. Для иллюстраций используются картины из фондов музея.

Кстати

На этапе развития футбола мяч изготавливали из мочевого пузыря животных, который быстро приходил в негодность, если по нему наносили достаточно сильные удары. Технология производства мяча качественно изменилась с открытием Чарльзом Гудиером в 1838 году вулканизированного каучука. В 1855 году Гудиер представил первый мяч, изготовленный из резины. Применение резины позволило усилить отскок мяча и его прочность.

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