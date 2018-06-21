Волгоградские медики спасли исландского болельщика с инфарктом
В Волгограде в 25-ой клинической больнице спасли жизнь 50-летнего исландца, приехавшего в Россию на чемпионат мира по футболу.
Туриста экстренно госпитализировали в лечебное заведение с подозрением на инфаркт миокарда. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Причем, как позже рассказал врачам фанат, раньше у него не было проблем с сердцем. Скорее всего, приступ случился из-за сильных эмоций, связанных с футболом.
Иностранец прибыл в Россию, чтобы поддержать свою сборную. Ему уже сделали успешную операцию на сердце. Сейчас он находится в реанимационном отделении.
Кстати, команда Исландии будет играть на волгоградском стадионе 22 июня. Ее соперниками в этом матче станут футболисты из Нигерии.
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