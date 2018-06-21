На Урал впервые привезли античные экспонаты из музея Крыма

Свердловский краеведческий музей представил новый выставочный проект "Керчь - древнейший город России".

Экспозиция уникальна по многим параметрам: впервые на Урале, не избалованном памятниками античности, показывают экспонаты из музея Крыма, а именно, из Керченского музея-заповедника, которые пересекли море по новому Крымскому мосту.

- Мы "состарили" Россию на семьсот лет, - утверждает гендиректор Керченского музея-заповедника Татьяна Умрихина. - Ученый совет Института археологии РАН признал, что город Пантикапей (современная Керчь) основан в 610-690 годах до нашей эры, - таких дат в истории нашей страны не было. Керчь не только самый древний российский город, но и столица первого на территории страны Боспорского государства.

До 2014 года самым древним городом России считался Дербент в Дагестане, которому в этом году исполняется 2003 года.

- Пантикапей знаком каждому из нас по фотографиям в учебниках истории древнего мира. И сейчас у нас есть возможность видеть и воспринимать античность здесь, на Урале, и, вероятно, многим пришедшим сюда захочется поехать в Керчь, - предположил свердловский вице-губернатор Павел Креков - "двигатель и инициатор музейного сотрудничества", как его представила директор краеведческого музея Наталья Ветрова. - Я только что вернулся из Крыма, где меня вдохновило объявление на дверях Керченского музея, которое появилось после открытия Крымского моста: "В связи с резким увеличением количества туристов музей отменяет выходные".

Выставка крымских древностей на Урале задумывалась давно. Два года назад керченские музейщики впервые приехали в Екатеринбург, договорились о сотрудничестве, потом в Керчи выставлялся художественный металл Урала, на музейном фестивале выступали уральские музыканты, и наконец-то в Екатеринбург привезли экспонаты из одного из самых известных собраний античных памятников - фрагменты статуй и строений, барельефы, керамику.

Два хвоста - две руки

В числе уникальных экспонатов - мраморная змееногая богиня. Геродот описывал ее как "некое существо смешанной породы". По "отцу истории", полудева-полузмея (с женской верхней частью туловища и змеиной - нижней) подстерегла случайно заблудившегося в Причерноморье Геракла и принудила к любовной связи, от которой родились три сына, и младший стал родоначальником скифов. Позже, в европейском средневековом фольклоре ее называли Мелюзиной или двухвостой сиреной или русалкой и считали вводящим во грех речным духом женского рода.

В Пантикапее архитектурные украшения в виде мелюзин украшали крышу святилища, и одну такую привезли в Екатеринбург. Ее родная "сестра" значительно лучшей сохранности сейчас арестована судом Амстердама и с 2014 года находится на ответственном хранении в музее Алларда Пирсона. Ее вместе с золотыми украшениями еще до присоединения Крыма отправили в Амстердам на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря". После присоединения украинские власти потребовали вернуть все 565 экспонатов в Украину, крымские музеи настаивают на возвращении коллекции в свои фонды. Два года назад окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны, которое Россия обжаловала. Апелляция еще не рассматривалась.

Список кораблей в деталях

"Родственники" еще одного уникального экспоната хранятся в Петербурге. В 1982 году несколько тысяч осыпавшихся фрагментов штукатурки с процарапанными рисунками кораблей, всадников, собак и с надписями на греческом открыла экспедиция Эрмитажа при раскопках в Нимфее, под Керчью. Крупные фрагменты остались в музее Керчи, а мелкие - увезли в город на Неве. Несколько лет реставраторы Эрмитажа кропотливо собирали этот "пазл" и только в 2009-м открыли новую экспозицию с двумя восстановленными стенами. Наиболее интригующим из открытых стало метровое изображение корабля с надписью на носу "Исида".

По названию и конструкции судна ученые предположили, что это могло быть изображение дипломатического визита - делегации из Египта Птолемеев к боспорскому царю Перисаду II, нанесенное на стены святилища, где приносили жертвы путешественники. По другим версиям, корабль приплыл из Македонии или с Родоса. Научные споры все еще продолжаются, но по мнению большинства в Нимфее раскопали не святилище, а что-то вроде матросского клуба, стены которого моряки украшали в меру своих сил и способностей. Два фрагмента стен, исчерканных 1700 лет назад, сейчас выставлены в Екатеринбурге.