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21.06.2018 19:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не видя декларанта в лицо

В УрФО появится электронная таможня
Текст: Наталия Швабауэр (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7597 (134)
Новая структура на базе Екатеринбургского центра электронного декларирования откроется 15 октября, к концу года в ней будет сконцентрировано более 80 процентов таможенных деклараций, поданных на территории УрФО.

Уже к 2020-му централизуют весь декларационный массив, но эксперты не прогнозируют перегруза: центр в Екатеринбурге построен с запасом, в расчете на двух-трехкратный рост объемов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Общаясь с представителями бизнес-среды, мы пришли к выводу, что предприниматели от нас хотят не столько льгот, сколько одинакового подхода ко всем, плюс экономии времени и денег на таможенных формальностях. Сейчас в России принимают и регистрируют декларации несколько сотен постов, чтобы предотвратить разнобой, было решено создать 16 укрупненных центров, - рассказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.

На Уральской электронной таможне будут трудиться 224 человека, из них 120 - непосредственно на приемке документов. Таможенники обещают ликвидацию "кадрового голода", который раньше возникал из-за нехватки персонала на отдаленных постах, а также отсутствие проблем с интернет-связью: требования к провайдерам по пропускной способности сетей и техническим отказам оговорены в контрактах, сохранение информации обеспечивают системы резервирования и бесперебойного энергоснабжения. Кроме того, ФТС сейчас разрабатывает новую модель обработки декларационных данных: не на уровне региональных управлений, а на уровне федерального центра, что позволит быстро восстанавливать базу в случае форс-мажора.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Накопленный в Екатеринбурге опыт работы с участниками внешнеэкономической деятельности и органами исполнительной власти, а также хорошее владение нормативной базой позволят электронной таможне быстрее реагировать на те или иные ситуации. Ее специфика в том, что инспектор не видит декларанта в лицо, поэтому риск субъективизма при принятии решения ниже, но, если возникли вопросы, можно отправить поручение досмотреть товар непосредственно на месте, в любую таможню на территории РФ, - поясняет Максим Чмора.

Еще один плюс цифровизации таможни - электронное межведомственное взаимодействие с 28-ю госорганами: Роспотребнадзором, Россельхознадзором, ФНС, МВД, ФСБ, Росстандартом, Росаккредитацией и т.д. Достаточно указать в декларации номер разрешения, выданный ими на ввоз товара, и автоматизированная система проверит документ на достоверность: таможенникам нет необходимости запрашивать дополнительные сведения у предпринимателя или юрлица.

Ну и, пожалуй, главное преимущество электронного декларирования - скорость обработки информации. Так, сегодня на анализ одной экспортной декларации уходит в среднем 23 минуты, на импортную - 1 час 50 минут, тогда как еще четыре года назад бизнесу приходилось ждать до 10 дней.

Справка "РГ"

Программа создания сети электронных таможен рассчитана на три года. В 2018-м, помимо Урала, они появятся в Приволжье, на Северном Кавказе, в Калининграде, Владивостоке и Московской области. В 2019-м - в Сибири, кроме того, начнет работу Авиационная электронная таможня, центр электронного декларирования Центральной акцизной, Центральной энергетической и Новороссийской таможен. В 2020 году электронные таможни откроются в Центральном, Дальневосточном, Северо-Западном и Южном таможенных управлениях.

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