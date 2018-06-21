Югра вышла в лидеры рейтинга по цифровизации

Министерство связи и массовых коммуникаций России представило рейтинг регионов по развитию информационного общества. По итогам 2017 года Югра занимает в нем третью позицию, уступая только Москве и Тюменской области. По доле граждан, зарегистрированных на едином портале государственных и муниципальных услуг, автономный округ занял первое место по Уральскому федеральному округу и третье - среди субъектов государства, уступая Республике Тыва и Ненецкому автономному округу.

Эти данные озвучила глава Югры Наталья Комарова в ходе очередного заседания совета по развитию информационного общества.

- Свыше 1,3 миллиона югорчан зарегистрированы на портале госуслуг, - отметила губернатор округа. - В 2017 году регион досрочно достиг контрольной планки исполнения указа президента России, установленной на 2018 год и предполагающей 70 процентов охвата населения, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме.

Уже в нынешнем году к Интернету подключено три труднодоступных отдаленных муниципалитета Березовского района: поселки Светлый, Хулимсунт и Приполярный. Высокоскоростным Интернетом обеспечены около трех тысяч югорчан, проживающих на данных территориях. На всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2017" девять югорских работ отмечено призовыми местами. Такое количество наград не смог завоевать ни один регион страны.

- Менее двух недель назад в Ханты-Мансийске завершился десятый, юбилейный, международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Он собрал свыше трех тысяч участников, представляющих 43 субъекта России, 55 стран мира, - напомнила Наталья Комарова. - Впервые на его полях по инициативе молодежных объединений прошел международный турнир по киберспорту Ugra Open и еще более 30 мероприятий, среди которых стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические "круглые столы", мастер-классы, семинары. По итогам форума подписано 21 соглашение.

Глава региона обратила особое внимание, что ежегодно набор мероприятий, тема и цели форума меняются, но неизменной остается работа над развитием цифровых технологий. - Когда мы говорим о развитии, прежде всего имеем в виду образование, - подчеркнула губернатор. - Во всех муниципалитетах Югры реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение компьютерной грамотности. С 2014 года обучение прошли более 86 тысяч граждан, в том числе более 24 тысяч пенсионеров. Проект "Электронный гражданин" вошел в число 90 чемпионов конкурса форума всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества в Женеве. Согласно дорожной карте IT-отрасли к 2019 году в России появятся 350 тысяч новых специалистов, 125 тысяч из которых пройдут обучение на бюджетной основе, - заключила Наталья Комарова.

На IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС презентовали уникальную нейронную сеть, которая направлена на информирование населения о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг.

В этой связи губернатор заявила, что у некоторых вузов есть разного уровня соглашения о сотрудничестве с топовыми российскими и иностранными компаниями, которые помогают студентам сразу устроиться на работу. В Ханты-Мансийском автономном округе примером такого сотрудничества является комплекс совместных программ Югорского научно-исследовательского института информационных технологий и Югорского государственного университета.

- Мы создали неплохую базу, но требуется развитие и по количеству, и по качеству подобных взаимных проектов, - нацелила членов совета Наталья Комарова.

- В рамках исполнения послания президента России Федеральному собранию в части реализации национальной технологической инициативы в рамках VI международного IT-форума было подписано соглашение о создании базовой кафедры в Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий, - сообщил проректор Югорского государственного университета по учебной работе Роман Кучин. - На сегодняшний день в кадровом обеспечении выявлено несколько проблем. В их числе довольно большая ротация кадров в отраслях промышленности округа, импорт выпускников с высшим образованием из соседних регионов перекрывает показатели выпуска университетов Югры, а также социальные и физиологические трудности адаптации к северным условиям.

По его словам, также отсутствует информирование о кадровых потребностях, взаимодействие между школами и предприятиями.

- При проведении образовательной политики за основу взята студентоориентированная модель построения образовательного процесса с максимальным вовлечением обучающихся в командное выполнение проектов полного жизненного цикла. Акцент в этой части поставлен на глубокой интеграции представителей работодателей в образовательный процесс, формировании региональной кадровой платформы, модульном принципе построения образовательной программы, а также формировании целостной системы взаимодействия "школа - вуз - предприятие, - подчеркнул Роман Кучин.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин особое внимание заострил на презентованной в рамках международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС уникальной нейронной сети, которая направлена на информирование населения о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг. В настоящее время она размещена на официальном информационном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска для углубленного обучения навыкам работы с этой сетью. На основании откликов, полученных по итогам IT-форума, сформированы задачи и сервисы, которым будет наделен искусственный интеллект. Так, сейчас в этот пул включены поиск контактов органов власти, запись на прием к врачу, просмотр электронного дневника, проверка очереди в детский сад, помощник по ЖКХ и другие услуги. Впоследствии, спустя 1-2 месяца, нейронная сеть будет развернута на территории всего автономного округа.

- Югра - первый регион в России, который решил адаптировать нейросеть для этих целей, - резюмировал Павел Ципорин.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры