Производственные предприятия Челябинской области объединились в клас­тер для выпуска высокотехнологичных деталей, запчастей, навесного оборудования и мини-тракторов. Причем работают не только по готовым чертежам - на одном из предприятий есть собственное конструкторское бюро. На днях Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный клас­тер в федеральный реестр.

Изначально промкластер в Челябинской области создавался не для тиражирования уже выпускающейся предприятиями продукции, а для разработки новых образцов, способных заместить импортные комплектующие. Конечная цель - сборка модернизированных гусеничных тракторов и дорожной техники со 100-процентной местной "начинкой". Для создания новых деталей и узлов потребовалось время: зарегистрирован кластер был в сентябре прошлого года, а а к выпуску новой продукции приступили не так давно - лишь месяц назад.

- Можно сказать, мы только в начале пути, - говорит директор специализированной организации промкластера по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин Людмила Подживотова. - Раньше похожие по функционалу запчасти закупались в Китае, но изготавливались они абсолютно по другой технологии - наши решения позволяют экономить ресурсы, в несколько раз сокращают количество технологических операций, увеличивают способность нести повышенные нагрузки.

Речь идет о техническом ноу-хау - подшипнике скольжения, изготовленном с использованием наплавки бронзой способом центробежного литья, который сможет заменить ранее использовавшиеся в катках подшипники качения. Как пояснили "РГ" на предприятии, усовершенствованная деталь способна испытывать более серьезные нагрузки, срок службы ее гораздо дольше, что значительно сокращает время простоя техники в ремонте. Характеристики готового изделия уже сегодня позволяют говорить о том, что на рынке запчастей южноуральский подшипник сможет занять значительную нишу, вытеснив менее качественные импортные детали.

- Это изделие включено в отраслевой план мероприятий по импортозамещению, утвержденный приказом Минпромторга России, - подтвердили в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области. - Замещение импорта - главная цель создания кластера. В ходе подготовительной работы сложилась реальная картина отрасли. Образование кластера и его тесная связь с органами госвласти Челябинской области позволит более эффективно использовать производственные мощности предприятий и их лучшие проекты для решения актуальных проблем машиностроения.

Отметим, рынок запчастей на Южном Урале и в стране в целом в последние годы динамично растет. Объясняется это просто: стараясь экономить, предприятия сократили траты на закупку новой техники и оборудования и стали активнее ремонтировать имеющийся парк. Если раньше для ремонта закупались узлы и агрегаты целиком, то сегодня предпочтение отдается замене отдельных деталей. По мнению экспертов, в ближайшие годы тенденция только укрепится. И вместе с ней возрастает риск приобретения контрафактных запчастей - их подделать проще, чем машину целиком.

Чтобы защитить новое изделие от подделок, его запатентовали. По словам Людмилы Подживотовой, подшипник можно устанавливать не только на российскую технику, но и на машины ряда зарубежных производителей. При этом экспортировать новую продукцию в кластере пока не намерены, поскольку "свое поле непаханое" - спрос и внутри страны достаточно высок. Но планируют поставлять новую продукцию в страны СНГ.

Сократить время коммерциализации проекта поможет государственная субсидия, на которую теперь вправе рассчитывать участники кластера.

- Мы в любом случае проект продолжаем, инвестируем в его развитие: даже если не получим субсидию, это нас не остановит, будем работать дальше. Но господдержка позволит на пару лет ускорить срок реализации, быстрее продвинуть продукцию на рынок, - говорят инициаторы.

В настоящее время в технологическую цепочку кластера включено несколько переделов, начиная с заготовительного производства (поставка сырья, оснастки) и заканчивая сборкой готовых изделий с высокой добавленной стоимостью. Промышленники подчеркивают, что открыты к сотрудничеству с профильными предприятиями, в том числе из других регионов. В планах - поставлять на рынок не только запчасти, но и готовую технику. Тем более что одно из предприятий кластера, расположенное в Еманжелинском районе, давно наладило поставку мини-тракторов в российские регионы и страны бывшего СНГ.

Много лет мини-тракторы для личных подсобных хозяйств, сферы ЖКХ, для выполнения малых строительных работ закупали в Китае. С 2000 года удалось наладить сборку техники на Южном Урале, но почти все комплектующие при этом продолжали заказывать за рубежом, что создавало немало хлопот: приходилось долго ожидать заказы, да и в части цены нередко возникали неприятные "сюрпризы".

- Сегодня более 60 процентов деталей в южноуральских мини-тракторах - российского производства, дизель, правда, китайский. Сейчас готовим к выпуску новую модификацию тракторов. В этом как раз и может помочь кластер, - говорит представитель компании Людмила Ташкинова.

Малая техника сегодня очень востребована на рынке, при этом уральский мини-трактор в восемь раз дешевле итальянского. Более того, он приспособлен для самого разного навесного оборудования. В специализированном конструкторском бюро совершенствуют привычный плуг, разрабатывают более технологичные щетки и лопаты для такой техники, создана гамма полуприцепов и мини-экскаватор. К слову, главный акцент в работе кластера сделан как раз на инженерных изысканиях, без которых замена импортных запчастей и тем более готовой техники вряд ли возможна.

Подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий занимается Южно-Уральский технический колледж, который также включен в промышленный кластер. Возможности цифрового моделирования предоставляет Центр компьютерного инжиниринга. Таким образом, грамотно выстроенная структура кластера позволяет его участникам не отвлекаться на выполнение непрофильных задач, а сконцентрироваться каждому на своих