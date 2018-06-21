Согласно свежей статистике НБКИ, объемы выданных с января по май потребительских кредитов (необеспеченных и нецелевых зай­мов) в регионах УрФО выросли в среднем на треть. Проанализировав данные 4100 кредиторов, которые подают информацию в бюро, аналитики пришли к выводу, что наибольший среди шести субъектов рост зафиксирован в Югре - почти на 47 процентов, с 15,6 до 23 миллиардов рублей.

Наименьший рост - 25,4 процента - наблюдался в Свердловской области. Зато общий объем выданных здесь кредитов в полтора раза превышает показатели Югры, или Челябинской области, или Тюменской, Курганской областей и ЯНАО вместе взятых и составляет 36,3 миллиарда рублей. Вообще, по этому показателю Средний Урал оказался в первой пятерке российских регионов - сразу после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Эксперты НБКИ отмечают, что за год вырос средний объем отдельно взятого потребительского кредита, а их общее количество осталось примерно тем же. Данные другого крупного бюро кредитных историй, ОКБ, в целом подтверждают эту тенденцию, хотя абсолютные показатели несколько разнятся: прирост кредитного портфеля у банков, подающих данные в ОКБ, оказался несколько выше - в среднем 38,6 процента.

- Статистика свидетельствует о том, что рост объемов кредитования происходит не за счет увеличения количества новых кредитов, а прежде всего за счет роста среднего чека. Банки сохраняют тенденцию работы с постоянными клиентами, которым готовы выдавать более крупные суммы. Предполагаю, что ситуация сохранится как минимум до конца года, - считает заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников.

Компетентно

Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

- Мы наблюдаем восстановительный рост кредитования - он стал следствием снижения процентных ставок. В первую очередь это касается, конечно, ипотеки, которая часто тянет за собой потребкредитование.

В сегменте автокредитования существует отложенный спрос и он, видимо, тоже постепенно удовлетворяется. Сейчас займы снова берут люди, после 2014 года ими не пользовавшиеся: это довольно платежеспособные и дисциплинированные заемщики, в период низких процентных ставок они хотят купить то, в чем раньше себе отказывали. Думаю, рост объемов кредитования сохранится, пока реальные процентные ставки вновь не начнут расти.