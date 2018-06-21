Первые "облака" для бизнеса в мире появились еще в 2006-м, когда транснациональный гигант предоставил клиентам невиданные ранее услуги удаленных вычислительных мощностей. И если московские компании "витают" в них уже давно, то в Свердловской области облачные сервисы только набирают популярность. Однако процесс этот идет стремительно, захватывая не только крупный, но и малый бизнес.

Как отмечается в концепции инновационного развития Свердловской области до 2035 года, статья "оплата услуг по предоставлению прав использования программного обеспечения и вычислительных ресурсов на внешних ЭВМ (облачных сервисов)" в структуре расходов предприятий региона появилась лишь три года назад. Сейчас ее доля составляет 1,2 процента, и это не так мало, как кажется.

- Облачные сервисы не привязаны к территории, они доступны из любой точки и одинаковы для всех. Так что количество пользователей в том или ином регионе зависит прежде всего от емкости рынка - количества платежеспособных предприятий, - объясняет Николай Бобров, замруководителя екатеринбургской компании - лидера рынка программного обеспечения. - Свердловская область как один из крупнейших регионов отражает общероссийские тренды. В бизнес-обиход уральских компаний уже вошли справочно-правовые сервисы, интернет-отчетность, онлайн-бухгалтерия, проверка контрагентов, поиск и отбор закупок и прочие. С другой стороны, есть решения, спрос на которые растет из-за экономической целесообразности или требований законодательства, например для выполнения требований 54-ФЗ (товароучета и отправки фискальных данных).

"Облака" позволяют экономить время и деньги, подчеркивает эксперт. Яркий пример - электронный документооборот: себестоимость бумажного документа формата А4 - 1,5 рубля, электронный же не стоит ни копейки. Почтовое отправление обойдется в 40 рублей, отправка электронного документа - в 5-9, в зависимости от тарифа оператора. Переход на разработанную уральцами систему электронного документооборота позволил одному российскому автогиганту сэкономить пять миллионов рублей, другому - 7,6 миллиона в год. Таким образом, технологии позволяют зарабатывать больше, снижая производственные издержки и расширяя портфель услуг.

- Новые компании адаптируются к цифровым условиям гораздо быстрее устоявшихся фирм и корпораций. Не отягощенные историческим наследием стартапы получают конкурентное преимущество, если сразу начинают работать на базе инновационных решений, - подчеркивает Алексей Кожин, руководитель IT-компании.

Выложить даже сто тысяч за простенький сервер малому бизнесу проблематично. В то же время аренда облачного сервера обойдется в 300-500 рублей в месяц

К примеру, продолжает эксперт, выложить полмиллиона за мощный сервер и даже сто тысяч за простенький малому бизнесу проблематично. В то же время аренда облачного сервера, предоставляемая, например, екатеринбургской хостинговой компанией, обойдется в 300-500 рублей в месяц. По мнению ее основателя Антона Халикова, наиболее естественными потребителями облачных услуг остаются интернет-магазины и IT-компании, а также средний бизнес, которому объективно удобнее держать данные в "облаке", потому что у предприятия может быть несколько филиалов по всей стране, которым одновременно требуется доступ к одним и тем же данным.

Для крупного бизнеса выигрыш от использования таких технологий и вовсе можно назвать заоблачным. Так, пермский производитель удобрений на автоматизации процесса закупок, переведенного на стороннюю платформу, сэкономил сто миллионов рублей за полгода, практически полностью покрыв издержки на внедрение новации. Компания снизила стоимость закупаемых товаров на пять процентов в среднем и на 25 по отдельным видам, при этом увеличивала свою закупочную базу каждый месяц на 200 новых поставщиков.

Месяц назад крупнейший российский банк объявил о завершении масштабного проекта цифровой трансформации персонала на базе облачного решения. Системой пользуются 230 тысяч сотрудников банка в России, в дальнейшем планируется подключение всех дочерних компаний. В целом проект охватит 270 тысяч сотрудников, и тогда, отмечают специалисты, банк станет "цифровым маяком" для государства и бизнеса всей страны.

Стоит отметить, что заметная часть российских клиентов предпочитает иностранные облачные сервисы (примерно четверть таких услуг предоставляется зарубежными провайдерами), но постепенно заказчики переходят на отечественные продукты.

- По прогнозам, до 2020 года российский рынок облачных услуг вырастет примерно на 40 процентов. А в свете последних событий, когда блокируются крупнейшие облачные провайдеры, стоит ожидать повышения спроса на аналогичные отечественные сервисы, - отмечает Антон Халиков.

Кстати

Лидерами облачного рынка в России многие годы остаются именно уральские фирмы. По итогам 2017-го в топ-25 российских поставщиков вошли три екатеринбургские компании и одна федеральная с уральскими корнями, при этом их суммарная выручка превышает общий объем выручки московских компаний. Первое место удерживают айтишники из Екатеринбурга, чей объем выручки, включая НДС, составил в 2017 году 10,9 миллиарда рублей, причем за год этот показатель вырос почти на четверть.