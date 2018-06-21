Уральские таможенники нашли у туристки в багаже оружие

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово нашли в багаже у россиянки, вернувшейся из путешествия, опасное оружие. Когда чемоданы женщины "просвечивали" на контроле, в них обнаружили предмет, похожий на звезду из японских фильмов про самураев.

"Путешественница рассказала, что купила сюрикен в Анталии в качестве подарка для своего восьмилетнего сына. О том, что такой предмет может быть для ребенка опасен, а к провозу и вовсе запрещен, она не знала", - говорит пресс-секретарь Кольцовской таможни Дарья Ермолина.

Вообще во время высокого туристического сезона такие вот неудачные сувениры в багаже наших туристов не редкость. Как рассказала представитель ведомства, пассажиры часто везут из отпуска в качестве памятных вещиц охотничьи ножи, кастеты, телескопические дубинки, не задумываясь, что все это по сути своей оружие.