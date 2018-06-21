Уже через 10 дней использовать новую контрольно-кассовую технику (ККТ) будут обязаны ИП и организации на патенте или ЕНВД, которые занимаются розничной торговлей или оказывают услуги общественного питания. Фактически речь идет о небольших магазинах, кафе, ресторанах площадью до 150 квадратных метров. Кроме того, онлайн-кассы станут обязательными для предпринимателей, использующих для оплаты элект­ронные сервисы. Речь идет в основном об интернет-магазинах, агрегаторах услуг и т.п.

- Мы ожидаем, что во втором квартале бизнес зарегистрирует около 13 тысяч кассовых аппаратов, только в мае на учет было поставлено почти 4000 единиц, - говорит начальник отдела оперативного контроля УФНС по Свердловской области Виктор Бачурин. - В реестр современной контрольно-кассовой техники включено 148 моделей, с ними можно ознакомиться на сайте ФНС РФ. Электронные чеки формируют все, но есть кассы, которые делают все автоматически, без участия кассира, что особенно актуально для интернет-магазинов. Технически это уже реализовано, к примеру, в службе такси, у операторов связи, но пока используется в добровольном порядке, а скоро станет обязательным.

Интересно, что в действующем законодательстве электронные средства платежа по умолчанию приравниваются к безналичным расчетам, но в Госдуме планируют в ближайшее время принять поправки в законодательство, которые разведут эти понятия, и тогда компании на "безнале", продающие товары и услуги физлицам, получат отсрочку на установку онлайн-касс до 1 июля 2019 года. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в феврале.

- Интернет-магазинам, которые принимают деньги от клиентов через "электронные кошельки", нужно установить кассы именно до 1 июля 2018-го. Как и тем, у кого потребители рассчитываются банковской картой онлайн, - предупреждает зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

За последний месяц налоговики выявили на территории Свердловской области 259 объектов торговли с незарегистрированными кассовыми аппаратами

Напомним, закон о применении новой контрольно-кас­совой техники принят в 2016 году, но вступает в силу поэтапно. Онлайн-кассы не только формируют чеки, но и передают информацию через оператора фискальных данных в налоговую службу. До 1 июля 2017-го на такую технику должны были перейти фирмы, которые принимали наличные средства и банковские карты. В основном это торговые точки на общей и упрощенной системах налогообложения, где кассовые аппараты уже стояли. Старую технику им пришлось либо модернизировать, либо полностью заменить. Рознице и общепиту, ранее освобожденным от обязанности применять ККТ, предоставили отсрочку до 1 июля 2018-го. А еще через год онлайн-кассы станут обязательными для организаций и ИП, оказывающих другие виды услуг. Сюда попадает очень широкий круг компаний: бухгалтеры и аудиторы, юристы, ателье, такси, фирмы по бытовому обслуживанию, установщики окон и т.п. Пока они еще могут работать с бланками строгой отчетности.

За отсутствие или неправильную эксплуатацию онлайн-кассы компанию могут привлечь к административной ответственности. Минимальный штраф для должностных лиц составит 10 тысяч рублей, максимальный - от четверти до половины суммы по неотбитым чекам. Допустим, продали товара на 50 тысяч рублей - штраф выпишут на 25. Санкции для юрлиц более существенны: от 30 тысяч рублей вплоть до полной суммы чека. За повторное нарушение в течение года и проводку суммы свыше миллиона "мимо кассы" директору компании грозит дисквалификация на один-два года, юрлицу или ИП - приостановка деятельности до 90 суток. Впрочем, наказания можно избежать, если предприниматель добровольно сообщит в налоговую службу о том, что онлайн-касса не работала в определенный период из-за форс-мажора: отключили электричество, не было интернет-связи и т.п. А также отобьет в новую смену чек с коррекцией.

До апреля на проверки в этой сфере действовал мораторий, но уже за последний месяц налоговики выявили на территории Свердловской области 259 объектов торговли с незарегистрированными кассовыми аппаратами. К чести предпринимателей, более половины из них исправили нарушения в течение двух недель. Недобросовестным же стоит ждать инспекции.

мнение

Денис Сергеев, организатор Уральской интернет-недели:

- По данным "Дубль гис", в Екатеринбурге работает 1,5 тысячи интернет-магазинов. Установка кассового аппарата им обойдется примерно в 20 тысяч рублей (плюс 3-5 тысяч годовое обслуживание. - Прим. ред.). Конечно, у части предпринимателей это может вызывать недовольство, как и необходимость "обеляться", но я считаю, что такие перемены даже полезны: все движения средств становятся прозрачными не только для налоговой, но и для собственника бизнеса.