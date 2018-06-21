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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рубли за кроны

В Тюмени лишь малая доля компенсаций за снос деревьев уходит на посадку новых
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО №7597 (134)
Стройки и прокладка новых коммуникаций существенно сокращают площадь зеленых насаждений в густонаселенных районах Тюмени. Очередная массовая вырубка - под топор пущено несколько сотен деревьев близ автовокзала - возмутила многих жителей, заставивших чиновников, представителей надзорных органов отвечать на острые вопросы. Администрация областного центра наличие проблемы признала и недавно известила о разработке генеральной схемы озеленения. Деньги на то имеются: давно внедренная в городе система компенсаций за рубку деревьев приносит сотни миллионов рублей. Но вот как ими распоряжаются?
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Ежегодно только в ходе строительства транспортных и инженерных коммуникаций город теряет сотни деревьев. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Ежегодно только в ходе строительства транспортных и инженерных коммуникаций город теряет сотни деревьев. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

На примере безвременной гибели тополиной рощи у автовокзала легко понять причины сокращения зеленых пространств. В 2008 году утверждена новая долгосрочная редакция генплана Тюмени, в нем этот зеленый массив был отнесен к зоне рекреаций. И в том же году участок передан в аренду строительной компании. С тополей доход не получишь - их задумали вырубить и заложить здание универсального рынка с автостоянкой. Через три года участок переведен в статус коммерческой зоны. Эти и другие многочисленные корректировки зафиксированы в правилах землепользования и застройки, прошли через общественные слушания. В итоге арендатор пришел в горадминистрацию с проектом строительства рынка, получил от нее разрешение и порубочный билет, перечислив на бюджетный спецсчет в качестве компенсации за экологический урон свыше шести миллионов рублей.

Фото: Depositphotos.com
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В межрайонную природоохранную прокуратуру поступило несколько обращений с требованием покарать виновных в вырубке. Прокуроры разводят руками: наказывать некого и не за что - все формальные процедуры соблюдены, законодательство не нарушено. Власти свой выбор сделали: для них строительство очередного рынка - значимый инвестпроект в ракурсе занятости населения и пополнения налоговой базы. 360 тополей, росших на необихоженной территории, - велика ли потеря? Ее можно возместить посадками молодых деревьев в других местах.

- Можно и нужно. Вот только объем компенсационных высадок по сравнению с объемом сноса насаждений очень мал. Разница - кратная. К тому же не все саженцы выживают. Их способность очищать загрязненный воздух, гасить шумы несопоставима с эффективностью взрослых деревьев. Зеленая крона города на глазах сокращается, на ней все больше "пролысин". Удельная расчетная площадь насаждений общего пользования в расчете на одного жителя в семь раз меньше санитарных норм и почти в девять - установок генплана, - говорит председатель комиссии по охране окружающей среды областной Общественной палаты Альберт Фахрутдинов. - Принятая в Тюмени в начале десятилетия модель компенсационных мероприятий была практически идеальной, но ее переконструировали: основной задачей стало не озеленение, а благоустройство.

Фото: Николай Нестеренко
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В свое время ввели следующее правило для бизнеса: спилил одно дерево - посади три. Но скоро предприятия обязали просто платить за вырубленные. Вроде бы логично: озеленением должны заниматься специалисты в соответствии с выверенным долгосрочным графиком. Однако львиную долю собираемых целевых средств расходуют на наведение лоска в скверах, парках, бульварах. То есть на асфальт, брусчатку, скамейки, освещение… Чистота, красота и удобства не могут не радовать, вот только деревьев-то больше не становится, с сожалением констатируют экологи. Из 80-90 миллионов рублей, ежегодно перечисляемых строителями и промышленниками, на компенсационное озеленение в буквальном его понимании направляются крохи.

На недавнем заседании комиссии по экономическому развитию и ЖКХ гордумы директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев доложил депутатам, что в прошлом году в границах городской застройки снесено 1402 дерева. Зато появилось 4786 новых насаждений! В ходе же дискуссии чиновник признался: деревьев высажено всего 202, остальное - кустарники. В связи с этим Альберт Фахрутдинов и главный научный сотрудник НИИ лесоводства Борис Чижов обращают внимание на такой факт: администрация Тюмени землями муниципалитета не распоряжается, ее представители сетуют, что им сложно самостоятельно определять участки для озеленения. И сегодня уже мало кто вспоминает о приложении к генплану - карте-схеме формирования 158 парков, скверов, садов и бульваров.

В нынешнем году, по сведениям профильной комиссии Общественной палаты региона, планируется вырубка свыше 40 тысяч деревьев. Правда, около 70 процентов из них - за пределами жилых массивов, на пути строящейся окружной дороги. Власти, в свою очередь, планируют посадить 3666 настоящих деревьев - крупномерных саженцев высотой до трех метров (небывало много). И пока не раскрывают суть формулировки "генеральная схема озеленения".

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