После обращения жителей Мишкинского района Курганская межрайонная прокуратура остановила массовую вырубку деревьев на территории памятника природы "Кировский бор". Правда, до этого там успели уничтожить здоровые сосны на семь с лишним миллионов рублей.

История с вырубкой уникального бора началась летом прошлого года, когда на Зауралье обрушился штормовой ветер с ливнем и градом, уничтоживший сотни деревьев. После урагана местные жители заметили, что в бору стали желтеть и засыхать сосны, и попросили власти организовать лесопатологическое обследование.

Его проводил Юргамышский лесхоз. Анализы показали, что деревья поражены грибковой болезнью, которая повреждает молодые вершинные и боковые побеги деревьев, вызывает гибель шишек, окрашивает древесину в серый и черный цвета. Грибок может также вызвать массовую гибель сеянцев и саженцев в питомниках, поэтому по результатам обследования была назначена выборочная санитарная рубка на общей площади 63,8 гектара.

Объем заготовки деловой древесины составил 2083 кубометра. При этом жители заметили, что вместо больных деревьев из леса КамАЗами вывозят хороший строевой лес.

- Возмущенные люди пришли ко мне и потребовали остановить беспредел, - рассказал "РГ" глава Кировского сельсовета Виктор Кононов. - Начали писать обращения во все инстанции. Пока там думали и принимали решение, в селе организовали круглосуточное дежурство, чтобы не позволить уничтожить наш бор с вековыми соснами.

Селянам удалось отстоять местную жемчужину. Более того, после проверок надзорных ведомств вскрылись многочисленные нарушения. Например, по данным департамента лесного хозяйства по УрФО, образцы для экспертизы были предоставлены только с одного лесного участка, а санитарные рубки назначены на нескольких.

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области не обследовал очаги распространения вредных организмов, не подтвердил развитие активного процесса заражения деревьев, следовательно, оснований для назначения рубки не имелось, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, в нарушение Лесного кодекса объем древесины, заготовленной при ликвидации очагов, включен в расчетную лесосеку арендатора - Юргамышского лесхоза.

Когда пересчитали пни на двух из четырех участков, назначенных для выборочной санитарной рубки, обнаружили, что спиленных сосен оказалось на 94 больше, чем было предписано. На другом отведенном для рубки участке деревья находились в удовлетворительном состоянии и каких-либо санитарно-оздоровитель­ных мероприятий там вообще не требовалось. Кроме того, прямо в лесу были складированы деревья в штабелях, однако признаков диплодиевого некроза сосны (признаком которого как раз является серый или черный цвет древесины) специалисты там не нашли. Зато рядом с памятником природы находится свалка коммунальных отходов, что тоже является серьезным нарушением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В целом контролеры оценили общий ущерб от "оздоровления" леса более чем в 7,1 миллиона рублей.

После протеста прокуратуры незаконный акт лесопатологического обследования отменен, рубка деревьев остановлена. Материалы проверок переданы в полицию.